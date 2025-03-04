TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

04.03.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, görüşmelere başlamadan önce yaptığı konuşmada, ramazan ayında Genel Kurul'un ilk çalışma günü olduğunu belirterek, İslam aleminin ramazan ayını kutladı. Bozdağ, gündeme geçmeden 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, "23 Şubat Ardahan'ın Kurtuluş Günü", CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Samsun'un sorunları", DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Toplumsal muhalefete yönelik baskı ve gözaltılar" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Beştaş, İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın HDK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 30 kişinin tutuklanmasını eleştirdi.

CHP Samsun Milletvekili Çan da dünyada fındık üretiminin yüzde 64'ünü gerçekleştiren Türkiye'de piyasayı belirleyen ana unsurun yabancı bir firma olduğunu belirterek, "Bu önemli bir sorun ama başka sorunlar da var. 7 yıldır fındığa musallat olmuş bir zararlıdan bahsediyoruz, kahverengi kokarca." dedi.

Geçen hasat sezonunda kahverengi kokarcanın yüzde 20 rekolte kaybına neden olduğuna dikkati çeken Çan, bitkilere ve tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcayla yeterli mücadele edilmemesini eleştirdi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Koç da Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlayarak, başta Milli Mücadele'nin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şark Fatihi Kazım Karabekir Paşa olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri saygı ve minnetle andı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Bekir Bozdağ, Politika, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:12:45. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.