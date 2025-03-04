TBMM Genel Kurulu toplandı

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, görüşmelere başlamadan önce yaptığı konuşmada, ramazan ayında Genel Kurul'un ilk çalışma günü olduğunu belirterek, İslam aleminin ramazan ayını kutladı. Bozdağ, gündeme geçmeden 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, "23 Şubat Ardahan'ın Kurtuluş Günü", CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Samsun'un sorunları", DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Toplumsal muhalefete yönelik baskı ve gözaltılar" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Beştaş, İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın HDK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 30 kişinin tutuklanmasını eleştirdi.

CHP Samsun Milletvekili Çan da dünyada fındık üretiminin yüzde 64'ünü gerçekleştiren Türkiye'de piyasayı belirleyen ana unsurun yabancı bir firma olduğunu belirterek, "Bu önemli bir sorun ama başka sorunlar da var. 7 yıldır fındığa musallat olmuş bir zararlıdan bahsediyoruz, kahverengi kokarca." dedi.

Geçen hasat sezonunda kahverengi kokarcanın yüzde 20 rekolte kaybına neden olduğuna dikkati çeken Çan, bitkilere ve tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcayla yeterli mücadele edilmemesini eleştirdi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Koç da Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlayarak, başta Milli Mücadele'nin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şark Fatihi Kazım Karabekir Paşa olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri saygı ve minnetle andı.