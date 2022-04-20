TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, "Eskişehir'in sorunları", CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Balıkesir Devlet Hastanesi ve Merkez Havalimanı", AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Mersin'in turizm varlıkları ve potansiyeline" ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

MHP Eskişehir Milletvekili Sazak, kent merkezine yığılmanın önlenmesi için ilçelerin cazip hale gelmesi gerektiğinin altını çizerek, "Kuraklık tehdidini önleyecek nitelikte bir üretim, ilçelerde tarım liseleri, bölgelere has uygulamalı tarım teknik okullarının açılmasıyla ve genç nüfusun eğitilmesiyle eğitimli kırsal bir nüfus oluşturulmalıdır." dedi.

CHP'li Şahin, Balıkesir Merkez Havalimanına 2 yıldır bir uçak dahi gelmediğini iddia ederek, "Balıkesir halkı ve 99 havaalanı çalışanı hala uçak seferi yapılmasını bekliyor." diye konuştu.

AK Parti'nin plansız, programsız yatırım yaptığını öne süren Şahin, "Keşke 2019 yılında havaalanına harcayacağınız 76 milyon lirayı devlet hastanesine harcamış olsaydınız da şu anda devlet hastanesinin yarısını yapmış olsaydık." yorumunu yaptı.

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu Projesinin Çeşmeli- Kızkalesi kesiminde bazı taşınmazların acele kamulaştırma kararına ilişkin, "Otoyolun tamamlanmasıyla Mersin'imizin turizmi daha da canlanacak, Çukurova Bölgesel Havalimanının faaliyete geçmesiyle ulaşımdan kaynaklı sorunların önündeki engeller de kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Mersin'i uluslararası bir turizm markası yapma hedefinde büyük bir kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.