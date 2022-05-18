TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

18.05.2022 14:30
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, Genel Kurul'da, yarın Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet etmek için çıktığı Cumhuriyet yürüyüşünün, 19 Mayıs 1919'un 103. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

19 Mayıs 1919 tarihinin ulusal birlik ve beraberliğin, özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun inançlı ve haklı savaşının Cumhuriyet yönetimiyle taçlandırıldığı zorlu bir tarihsel sürecin başlangıcı olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, 'bağımsızlık benim karakterimdir' diyen bir önderle yürüyen bir halkın onur mücadelesinin başlangıcı zamanıdır. Ulusumuzun geleceğinin gençlikte olduğunu bilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençlerimizin aklın ve bilimin yolundan ayrılmadan özgür ve bağımsız yaşama düşüncelerini Cumhuriyetimize aktarmasını istemiştir. Gençlerimizi düşünceleri çekinmeden dile getirebilen, sorumluluk duygusu yüksek, sorunlara duyarlı, yeniliklere açık, eleştirel düşünceye sahip, temiz toplumun savunucusu çağdaş bireyler olarak yetiştirmemizin önemi yaşadığımız şu günlerde çok daha büyük bir anlam taşımaktadır."

Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle andığını dile getiren Akar, gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Konuşmasının ardından Akar, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek "19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Atatürk'ün Samsun'a çıkışı" konularında gündem dışı konuşma yaptılar.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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