TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

25.05.2022 14:46
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bilgisayar, internet, video oyunları, çizgi filmler ile hızla gelişen sektörün yarattığı sanal dünyanın çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerindeki etkilerine ait tartışmaların, tüm dünyada olduğu kadar Türkiye'de de arttığını söyledi.

Piyasaya her yıl çıkan yüzlerce yeni bilgisayar oyununun, etkileyici senaryolarıyla dünya genelinde milyonlarca çocuğun ilgisini çektiğini belirten Erdem, "Çocuklar ve gençler zamanlarının büyük bölümünü bilgisayar başında geçirmektedir ve bir süre sonra bu durum bağımlılık yaratmaktadır. Eğlenceli gibi görünse de özellikle şiddet içerikli birçok bilgisayar oyunu ve çizgi film, çocuklarımızın ruh sağlığını tehdit etmektedir. Konuştuğumuz konu çocuklarımız, yarınımız ve geleceğimiz. Bu çocukların hayatının kaybolmaması, yitip gitmemesi için üzerimize düşeni her şekilde yapmamız gerekiyor." dedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Havza'ya gelişinin yıl dönümünü kutlayarak, Atatürk'ün düşünce ve inkılaplarının Havza'da yaşatılmaya devam edeceğini anlattı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birlikteliğin anahtarının, 723 yıl önce Bilecik'in fethine imza atan, Anadolu'da Yörük Türkmen birliğini sağlayan kurucu felsefede mevcut olduğunu söyledi.

Yağcı, "Anadolu'da Yörük Türkmen birliğini kurarak 3 kıtada hüküm süren, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğumuna vesile olan diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'in fethinin 723'üncü yıl dönümünü kutluyorum. Ertuğrul Gazi'den bu güne istiklal sancağını günümüze taşıyan tüm kahramanlarımızı şükran ve minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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