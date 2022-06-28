TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı "Hatay Devleti Meclisi'nin, 29 Haziran 1939'da Hatay'ın ana vatana katılma kararının 83. Yıl Dönümü", CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ile AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Marmaris'te meydana gelen orman yangınları hakkında gündem dışı konuştu.

CHP'li Alban, Marmaris'te gerçekleşen ve 3 noktada çıkan yangına anında müdahale edilemediğini, bunun sonucunda büyük alanların yandığını iddia etti.

Yangına ilk iki günde müdahale eden uçak ya da helikopter olmadığını, helikopter ve uçakların üçüncü gün müdahale ettiğini ileri süren Alban, "Bu helikopterler ilk ya da ikinci gün olsaydı 4 bin 500 hektar alan yanmazdı." diye konuştu.

AK Parti'li Demir, yangınla ilgili doğru bilgi vereceğini belirterek, 21 Haziran'da başlayan yangının, Deniz Kuvvetlerine ait bir İHA tarafından 20.02'de tespit edildiğini, 8 dakika sonra ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçtiğini ve Değirmenyanı denilen mevkide afet koordinasyon merkezi oluşturulduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın bölgeye intikal ettiğini ve yangına hızla müdahale edildiğini anımsatan Demir, 61 hava aracı, yaklaşık 500 arazöz ve iş makinesi, 28 TOMA ile kurum, kuruluşlar ve yardımseverlerden oluşan yaklaşık 5 bin kişilik ekibin müdahaleye katıldığını ifade etti.

Demir, yangının üçüncü gün büyük ölçüde, dördüncü gün ise tamamen kontrol altına alındığına işaret ederek, bu sırada gerçek dışı bilgilerle toplumun ve çalışan ekiplerin moralini bozacak demeçler verildiğini söyledi.

Demir, ormanların milletin ortak malı olduğunu belirterek, karalamalarla bir yere varılamayacağını dile getirdi.

Öte yandan KKTC- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyet, Genel Kurul çalışmalarını kısa süre izledi.