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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

17.11.2021 17:52
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti'nin "tek başına içme özelliğine sahip tütünün alım satımına, belirli koşullar dışında hapis cezası öngören düzenlemenin sonuçlarının araştırılarak tekrar gözden geçirilmesi", HDP'nin "Adli Tıp Kurumu ile ilgili iddiaların araştırılması" ve CHP'nin "diyabet hastası çocukların sorunlarının araştırılması" ile ilgili grup önerilerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Bu arada Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Yasama Odası Birinci Başkan Yardımcısı ve Özbekistan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Akmal Saidov ve beraberindeki heyet, TBMM Genel Kurulunu ziyaret etti. Özbekistan heyeti, bir süre Kordiplomatik Locası'ndan Genel Kurul çalışmalarını izledi.

Heyete MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile TBMM Türkiye-Özbekistan Dostluk Grubu Genel Sekreteri, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın eşlik etti.

Yılmaz'dan grup başkanlarına teşekkür

Genel Kurulda yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla bütün grup başkanlarının iyi dileklerini dinlediğini ifade ederek kendilerine teşekkürlerini iletti.

AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı'nın Grup Başkanlığı döneminde uzlaşıyla önemli adımlar atıldığını dile getiren Yılmaz, "İnanıyorum ki aynı anlayışla, kimseyi de dışlamadan, bu aziz milletin beklentilerini de bilerek bütün milletvekillerinden milletimize hizmet yolunda destek bekliyorum." dedi.

Daha sonra kamuoyunda 5'inci Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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