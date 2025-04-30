TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin " İsrail'in uluslararası hukuka ilişkin suçları", İYİ Parti'nin " Samsun'un Canik ilçesindeki heyelan", DEM Parti'nin "kadının çalışma hayatındaki yeri" ve CHP'nin "yargı" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 27 Nisan pazar günü Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan sonucu baba ile 2 kızının hayatını kaybettiğini, annenin yaralandığını hatırlatarak, "Bu mesele, 'bir doğa olayı' diyerek geçiştirilecek bir mesele değildir." dedi.

Bilim insanlarının, heyelanın yaşandığı bölgedeki tehlike ve risklere ilişkin uyarılarının dikkate alınmadığını savunan Usta, "Bilirkişi raporu, 'Kazanın meydana geldiği alanda, yüzde 90'ın üzerinde eğimi olan yamaca istinat duvarının yapılmamış olması en önemli etkendir.' diyor. Ama tutuklanan yatırımcı ise 'Bize bu konuda hiçbir ikaz yapılmadı' diyor. Aslında mesele burada bitmiş. Devletin kurumlarının çalışmamasının bir sonucu olarak maalesef böyle bir olayı yaşamış oluyoruz. Elbette yatırımcının sorumluluğu olabilir ama denetimi yapmayanlar, ruhsatı verenler, bilim insanların uyarını dikkate almayanların hiçbir sorumluluğu yok mu?" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, milletvekilleri olarak sadece kanun yapmakla görevli olmadıklarını, aynı zamanda milletin can ve mal güvenliğini önceleyen bir denetim sorumluluğunu da taşıdıklarını belirterek, yaşanan olayda sorumluluğu ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, benzer olayların yaşanmaması için tedbirlerin alınması ve sorumluların tespit edilmesi konusunda Meclis Araştırması açılmasını istediklerini dile getirdi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Heyelan riski taşıyan bölgelerin imara açılması, afete dirençsiz yapıların inşa edilmesine izin verilmesi ve bu yapıların denetlenmemesi doğrudan idari sorumluluk kapsamındadır." sözlerini sarf etti.

"Ruhsat, oto yıkama faaliyetini kapsamamaktadır"

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, olayda hayatını kaybeden Adem Kaya ile kızları Mina ve Ayla Kaya'ya Allah'tan rahmet, hastanede tedavisi devam eden anne Çiğdem Kaya'ya şifa diledi.

Heyelanın yaşandığı akaryakıt istasyonuna inşaat ruhsatı verilmesi sürecinin 1998 yılına ait olduğunu anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"İnşaat ruhsatı vizelerle uzatılmış ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı müracaatı 2011 yılında yapılmıştır. İlgili birimlerce yapılan kontrollerde sağlık koruma bandında kalan oto yıkama dahil, tespit edilen uygunsuzluklar 2011'de iş yeri sahibine yazıyla bildirilmiş ve iş yeri sahibi tarafından oto yıkama ve totemin kaldırıldığına dair yazılı müracaat sonrasında işlemler ikmal edilerek ve oto yıkama kısmı kaldırılarak yapı tutanağa bağlanmış ve 2011'de iş yeri ruhsatı verilmiştir. 2011 yılında akaryakıt ve LPG oto gaz satış istasyonu için verilmiş olan ruhsat, oto yıkama faaliyetini kapsamamakta, bu alana ilişkin, bilahare oto yıkama faaliyetine ilişkin herhangi bir ruhsat müracaatı da bulunmamaktadır. 2024 yılında verilen kafeterya yapım ruhsatının toprak kayması yaşanan alanla herhangi bir bağlantısı da bulunmamaktadır."

Aksu, olaya ilişkin adli soruşturmanın tüm boyutlarıyla sürdüğünü; bağımsız yargı tarafından olayda kusuru bulunanların her yönüyle tespit edilmesi ile gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılacağına yönelik inancının tam olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Yeni Yol Partisi'nin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da 30 Nisan 1992'de şehit olan Jandarma Er Abdurrahman Yılmaz'ı andı. Türkoğlu'nun, "Terörsüz Türkiye" hedefini eleştirmesi üzerine, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık tepki gösterdi. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sakık arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.