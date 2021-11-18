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TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesinde "Kürtçe" tartışması gündem oldu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesinde "Kürtçe" tartışması gündem oldu

18.11.2021 23:36
TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesinde "Kürtçe" tartışması gündem oldu

TBMM Genel Kurulunda 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşülmesine AK Parti ve HDP vekilleri arasında yaşana "Kürtçe" tartışması gündem oldu. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'a "Kürt halkının yüz karasısınız" dedi. Eronat ise "Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım ve ben bu ülkenin yüz akı olduğuma inanıyorum çünkü ayrımcılığa karşıyım, ırkçılığa karşıyım" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, AK Parti döneminde Kürtçenin rahat konuşulan bir dil haline gelmediğini, aksine konuşulması yasaklanan bir duruma geldiğini ileri sürdü.

"BU ÜLKEDE EŞİT VATANDAŞLIK SÖZ KONUSU"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, resmi Kürtçe kanalı olan bir ülkede Kürtçenin suç ve yasak olmasının söz konusu olamayacağını belirterek, "Bu ülkede eşit vatandaşlık söz konusu; Kürt'üyle, Arap'ıyla, Türk'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Çerkez'iyle, Roman'ıyla. Biz, 85 milyon kardeşiz ve herhangi bir vatandaşımıza karşı bir haksızlık, hukuksuzluk söz konusu olursa devlet, bütün hukuk sistemi o haksızlığı, hukuksuzluğu ortadan kaldırmak üzere seferberdir." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesine 'Kürtçe' tartışması damga vurdu

Kardeşlik hukukuna hançer çekenlerin, ihanet edenlerin Saddam Hüseyin üzerinden Halepçe'de katliam yaptığını ifade eden Özkan, "Aynı ihanet odakları bugün PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye silah göndererek Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla yine kardeşliğimize ihanet ediyorlar. Onun için bu ihanet yollarını kapatmış bulunmaktayız. Ne kadar gayret edilirse edilsin buna müsaade etmeyeceğiz. Dün Halepçe'yi konuştuk burada. İşte o ihaneti gerçekleştiren Saddam Hüseyin'e o silahları gönderenler, bugün aynı silahları PYD'ye, YPG'ye, PKK'ya gönderiyor. Kürtlerin, Arapların, Türklerin, Türkmenlerin kardeşliğine ihanet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesine 'Kürtçe' tartışması damga vurdu

AK PARTİ VE HDP VEKİLLERİ ARASINDA GERGİNLİK

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, iktidarın yeri geldiğinde "kardeşlik edebiyatı" yaptığını iddia ederek, "Kardeşlik mücadelesi veren, eşitlik mücadelesi veren Halkların Demokratik Partisidir." dedi.

AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında da atışmalar yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Beştaş, atışma sırasında HDP'li milletvekillerine tepki gösteren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'a "Kürt halkının yüz karasısınız." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesine 'Kürtçe' tartışması damga vurdu

OTURUMA ARA VERİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Beştaş'ın nefret suçu içeren ve ayrımcı bir dil kullanan yaklaşımını kabul etmediklerini, aynen iade ettiklerini söyledi. Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.

"YÜZ KARASI" İFADESİNE ERONAT'TAN YANIT

AK Parti'li Eronat, aranın ardından söz alarak şunları söyledi:

"Ben hiçbir ırkın yüz karalığını veya yüz aklığını kabul etmiyorum çünkü ben ırkçı bir insan değilim. Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım ve ben bu ülkenin yüz akı olduğuma inanıyorum çünkü ayrımcılığa karşıyım, ırkçılığa karşıyım. Bugüne kadar 'Biz istedik, haklarımızı aldık.' diyorlar. Peki, 2002'den önce niye bir hak alınmamıştı acaba? Kasetlerin arabalardan giderken tarlalara atıldığını, bir polis arabası görüldüğünde bütün araba torpidolarının boşaltıldığını ne çabuk unuttuk. TRT Kurdi kuruldu bu ülkede, TRT Kurdi. Şimdi, bu niye zorunuza gidiyor biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Batman'da gönülden, sevgiyle karşılanması ağırınıza gitti. 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı teröristin Kandil'de öldürülmesi bugün çok ağırınıza gitti. Bunu kaldıramıyorsunuz ve kalkıp burada bu ayrımcılığı bu şekilde yapıyorsunuz."

TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesinde Kürtçe tartışması gündem oldu
TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesinde Kürtçe tartışması gündem oldu

Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Kürtçe, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesinde 'Kürtçe' tartışması gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesinde "Kürtçe" tartışması gündem oldu - Son Dakika
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