TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Politika

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Soylu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın, Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam'daki Emevi Camii'nde ilk cuma namazı kılınmasına ilişkin "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı fotoğrafını seçen Soylu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de tercihini, Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı karesinden yana kullandı.

Süleyman Soylu, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında Megazi Mülteci Kampı'nda yaralanan bir çocuğun Aksa Şehitleri Hastanesindeki tedavi anına ait "O bakış" ile İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir binaya saldırı düzenlemesine ilişkin "Patlama anı" karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde tercihlerini, Ahmet Okatalı'nın, İstanbul'da dolunayı Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülediği "Görkemli gece" ve İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" fotoğraflarından yana kullanan Soylu, "Spor"da ise Oğuz Yeter'in, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya karşılaşırken, milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yaparak sevincini paylaştığı "Gol sevinci" fotoğrafını oyladı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, "Yılın Kareleri" oylamasının düzenlenmesinde emeği geçenleri ve AA muhabirlerini tebrik etti.

Oylamada yer alan fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu, seçim yaparken zorlandığını dile getiren Soylu, "Anadolu Ajansı bize, 2024 yılını birçok alanda hüznüyle, heyecanıyla, anılarıyla ve aslında bir panoramik görünümüyle tekrar sundu. Minnettarız, müteşekkiriz. Anadolu Ajansı yine klasını konuşturmuş. Bu yılki fotoğraflar da bize 2024'ü başından sonuna dek anlattı. Bazen bir fotoğraf bir kitabı anlatıyor. Burada onlarca, yüzlerce kitap anlatılmış." dedi.