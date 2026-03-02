TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne\'de iftar programında konuştu Açıklaması

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Dünyanın güvenilir liderlere ihtiyacı var ve güvenilir lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir dönem daha ihtiyacımız var." dedi.

Soylu, İpsala Alışveriş Merkezi Düğün ve Konferans Salonu'nda düzenlenen iftar programında, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Dünyanın karmaşık ve güvensiz bir süreçten geçtiğini dile getiren Soylu, Avrupa'daki siyasi gelişmelerin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye güçlü liderlik tecrübesiyle bu süreci yönetiyor. Dünyanın güvenilir liderlere ihtiyacı var ve güvenilir lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir dönem daha ihtiyacımız var. Bizi bir çatışmanın içerisine almak istiyorlar. Çatışmadan korkuyor değiliz ama bizim zamana ihtiyacımız var. Uzun süredir bunu söylüyorum, bizim zamana ihtiyacımız var. Allah razı olsun hem Devlet Bey'in hem Tayyip Bey'in tecrübelerinden yararlanıyoruz."

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, bazı zorlukların yaşandığını ancak ülke güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı.

Selimiye Camisi'nin restorasyon sonrası ibadete açılmasına da değinen Soylu, "Selimiye'siz ramazan eksikmiş. Selimiye açıldı, Türkiye ve Balkanlar şenlendi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de Soylu'yu İçişleri Bakanlığı dönemindeki hizmetlerinden dolayı vefayla andığını ifade etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ramazanın paylaşma ve birliktelik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ise Soylu'nun katılımıyla güzel bir ramazan programında bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kerman, Soylu'ya Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan İpsala pirinci ile tablo hediye etti.

Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Enez Kaymakamı Merve Ayık, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri, oda ve borsa başkanları ile partililer katıldı.