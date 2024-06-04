TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı: Benzer kazaların önlenmesi için adımlar tespit edilecek - Son Dakika
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Politika

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı: Benzer kazaların önlenmesi için adımlar tespit edilecek

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı: Benzer kazaların önlenmesi için adımlar tespit edilecek

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon başkanı Atay Uslu, ihmal süreçlerini araştırmak ve benzer kazaların önlenmesi için atılması gereken adımları tespit etmeyi hedeflediklerini belirtti. Toplantıda, maden ocağını işleten şirket yetkilileri dinlendi ve ilgili kamu kurumları ile akademisyenlerin görüşleri alındı.

04.06.2024 16:51
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TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Hedefimiz, ihmal süreçlerini araştırmak, benzer kazaların olmaması için atılması gereken adımları tespit etmektir." dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Uslu başkanlığında toplandı.

Uslu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatarak, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Uslu, "Hedefimiz, ihmal süreçlerini araştırmak, benzer kazaların olmaması için atılması gereken adımları tespit etmektir. 'Önce insan, önce çevre, sonra güvenilir madencilik' anlayışıyla güvenli, sürdürülebilir altın madenciliğine katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Uslu, kamu kurumlarını ve akademisyenleri dinlediklerini, İliç'teki ocakta incelemelerde bulunduklarını anlattı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet diledi.

Toprak kaymasının yaşandığı maden ocağının uygulama projelerinin kendilerine ulaşmadığını söyleyen Yavuzyılmaz, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un komisyonda dinlenmesini istedi.

Açıklamaların ardından toprak kaymasının yaşandığı maden ocağını işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkililerinin dinlenmesine geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı: Benzer kazaların önlenmesi için adımlar tespit edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı: Benzer kazaların önlenmesi için adımlar tespit edilecek - Son Dakika
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