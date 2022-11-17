TBMM Adelet Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar aldı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Adelet Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar aldı

17.11.2022 17:20

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafları gün yüzüne çıkan ve yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "devamsızlık" sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı. Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihai kararı TBMM Genel Kurul'u verecek.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör örgütü üyeleriyle silahlı ve samimi fotoğrafları, Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan çıkmıştı. Fotoğrafların basına yansımasının ardından hazırlanan fezleke uyarınca Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti. Talebi yerinde gören hakimlik, 24 Mart 2022'de Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenilen Semra Güzel, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı. Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.

TBMM Karma Komisyonu, Semra Güzel'in 'devamsızlık' nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul etti

TUTUKLANDI

Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 ay önce yakalama kararı çıkartıldı. Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

15 YILA HADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Güzel'in, yurt dışına kaçmaya çalışırken "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde yakalandığı anlatıldı. Güzel'in PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiğini belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ADALET KOMİSYONU'NDAN 'VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLSÜN' KARARI

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık raporunu görüşerek milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı. Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek. Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihayi kararı verecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: 'HDP'li Güzel kararında muhalefet şerhi için salıya kadar süre verdik' Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: 'HDP'li Güzel kararında muhalefet şerhi için salıya kadar süre verdik' Karma Komisyon'dan HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi kararı Karma Komisyon'dan HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi kararı

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Adelet Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:06 Mesai bitiminde bastıran yağış sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi
17:23 "Güvende değilim, Türkiye'de kalamam" diyen Josef'ten olay karar! Taraftar sinirden deliye döndü
17:11 ABD Başkanı Joe Biden G20'de kopyayla yakalandı! Ne yapacağı tek tek yazılmış
16:36 TBMM Adelet Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar aldı
16:38 Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ali Koç, 25 Kasım'da Jorge Jesus ile yeni sözleşme için masaya oturacak
16:27 Manchester United'ın Ronaldo posterini kaldırması ortalığı karıştırmıştı! İşin aslı bambaşka çıktı
16:23 Mert Aydın ile boşanma kararı alan Merve Boluğur, her şeyi sildi ama gelinlikli fotoğraflarına kıyamadı
16:17 İzmit'te polis memurunu sürükleyip yaralayan CHP'li eski başkan hakim karşısına çıktı: Şekerim yükseldi ve panikledim
16:20 Akşener'den, Erdoğan'ın 6'lı masaya yönelik sözlerine yanıt: Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiçbir zaman olmayacağız
15:49 Trabzon'da eşzamanlı fuhuş operasyonu: 20'si yabancı uyruklu, 47 kadın yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 18:48:41. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Adelet Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement