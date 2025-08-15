TBMM Komisyonu, Şehit Yakınları ve Gazileri Dinleyecek - Son Dakika
TBMM Komisyonu, Şehit Yakınları ve Gazileri Dinleyecek

15.08.2025 16:19
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, şehit yakınları ve gaziler ile Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri'ni dinleyecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacak. 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek toplantının birinci oturumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sunum yapacak. Toplantının ikinci oturumunda ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, ikinci oturumunda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

Komisyon, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te bir kez daha toplanacak. Toplantının birinci oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecek.

Kaynak: DHA

