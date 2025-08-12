TBMM Komisyonu Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 3'üncü toplantısının açılışında konuştu. Kurtulmuş, "Bu komisyonun en temel meselesinin terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan süreç içerisinde gerçekleşecek olan adımların millet adına takip edilmesi, gerekli olan birtakım düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin bu tarihi dönemecinde demokratikleşme ile ilgili adımların da konuşulması komisyonumuzun hiç şüphesiz en önemli vazifesidir" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantıda, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın eklenmesiyle birlikte 51 üye yer aldı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Kurtulmuş, "Öncelikle bu komisyonun ilk 2 toplantısında amacına ve kuruluş ruhuna uygun bir şekilde çalışmaları gayet disiplinli ve muntazam bir şekilde yürüten komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Burada herkes fikirlerini açık bir şekilde dile getirdi, katkılarını farklı açılardan baksalar bile ortaya koyabilmeyi başardı. Dolayısıyla komisyonumuzun ruhuna uygun bir şekilde, buradaki görüşmeler de açık bir şekilde gerçekleşti. Ancak geçtiğimiz toplantıda işin niteliği gereği Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı'nın komisyon üyelerimizi bilgilendirme toplantısı doğal olarak kapalı bir şekilde gerçekleşti. Toplantının ardından birçok arkadaşımız da toplantının niçin kapalı gerçekleştirdiğini daha iyi anladıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla ben her şeyden evvel fevkalade uyumlu bir şekilde ve gerçekten sonuç almak için iyi niyetli çabalarını ortaya koyan bütün komisyon üyesi arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KOMİSYONUMUZ GÜNDEMİNE HAKİMDİR'

Kurtulmuş, "Bu komisyonun en temel meselesinin terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan süreç içerisinde gerçekleşecek olan adımların millet adına takip edilmesi, gerekli olan birtakım düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin bu tarihi dönemecinde demokratikleşme ile ilgili adımların da konuşulması komisyonumuzun hiç şüphesiz en önemli vazifeleridir. Bu çerçevede komisyonumuz çalışmalarına sahip olmaktadır, samimiyetle sahip çıkmaktadır. TBMM adına faaliyet gösteren, yani millet adına faaliyet gösteren bu komisyon gündemine hakimdir ve aldığı kararlarla birlikte yoluna devam etmektedir. Bu çerçevede ilk iki toplantıda alınan kararların oy birliğiyle verilmiş olması da kayda değerdir. Böylesine önemli bir dönemeçte atılan bu adımların bundan sonra da yine ortaklaşa, mümkün olabilen en büyük ittifakla ortaya çıkması en büyük arzumuzdur" diye konuştu.

'BİRER İLAVE ÜYELİK DÜŞMÜŞTÜR'

Kurtulmuş, komisyonun terörün Türkiye gündeminden çıkarılması ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışmalar yapacağını ve adil temsil ilkesini temel aldığını belirtti. Kurtulmuş, "Siyasi parti gruplarının TBMM'deki üye sayılarını da göz önünde bulundurarak adil temsil ilkesi gereği, 51 üyeden oluşan komisyon kurulmasına karar verilmişti. Başkanlığımızca bu karar ortaya konulduktan sonra buna göre öncelikle grubu bulunmayan siyasi partilere birer üye verildi. Kalan 45 üye için ise siyasi parti gruplarının en az 3 üye ile temsil edilmesi prensibi ortaya konularak siyasi parti gruplarına parlamentoda temsil ettikleri güçleri oranında paylaştırıldı. Böylece AK Parti grubuna 21, CHP grubuna 10, DEM Parti ve MHP gruplarına 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi gruplarına ise 3'er üyelik düşmüştü. Bu doğrultuda 25 Temmuz tarihinde 6 siyasi parti grubuna ve TBMM'de temsil edilen ancak grubu bulunmayan 6 siyasi partiye üye bildirmeleri için yazı yazıldı. Yazımızın sonucunda 5 siyasi parti grubu ile grubu bulunmayan 6 siyasi parti üyelerine bildirdi. İYİ Parti ise komisyona üye vermeyeceği yönündeki yazısını 1 Ağustos tarihinde başkanlığımıza göndermiştir. Son olarak İYİ Parti ile bir kez daha şifahi olarak yapılan görüşmede komisyona üye vermeyecekleri kesin bir şekilde anlaşılmıştır. Bunun üzerine siyasi parti grupları ile yapılan istişareler neticesinde boş bulunan 3 üyeliğin siyasi parti gruplarının mevcut üye oranlarına göre dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda siyasi parti gruplarının komisyona verecekleri üyeliklerin sayısı mevcut üye oranlarına göre yeniden hesaplanmıştır. Buna göre AK Parti, CHP ve DEM parti gruplarına birer ilave üyelik düşmüştür. Bu üyeliklerin tamamlanması hususunda mezkur siyasi parti grupları ile yapılan yazışmalar sonucunda komisyonumuza üye olarak bildirilen Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyon çalışmalarına başlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından komisyon toplantısı basına açık devam etti.