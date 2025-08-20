TBMM Komisyonu, Terörsüz Türkiye İçin Toplanıyor - Son Dakika
Politika

TBMM Komisyonu, Terörsüz Türkiye İçin Toplanıyor

20.08.2025 20:01
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 6. ve 7. toplantılarını yapacak.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6. toplantısını 27 Ağustos Çarşamba günü, 7'nci toplantısını ise 28 Ağustos Perşembe günü yapacak.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. toplantısı sona erdi.

TBMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, komisyonun bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandığı anımsatıldı.

Kurtulmuş'un, toplantının açılışında, 40 yılı aşkın bir süredir yaşanan acıların herkesin ortak acısı olduğunu belirttiği, bu acıların bir daha yaşanmaması için siyaset kurumunun kardeşlik ve demokrasi içerisinde hareket ederek, gerekli tedbirleri alması gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Açıklamada, Kurtulmuş'un, Terörsüz Türkiye sürecini 86 milyonun ortak faydasına olacak şekilde bir an evvel sonuçlandırmak için çalışanlar ve bunun için gayret sarf edenler olduğu gibi, bu süreci zehirlemek isteyen sayıca çok az bazı grupların da bulunduğuna dikkati çektiğine işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız, komisyonda hiçbir şekilde konuşulmamış, komisyonun kurulmasından önceki süreçlerde dahi gündeme gelmemiş, toplantıların hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış sözleri hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymanın en hafif tabiriyle açık bir provokatörlük olduğunu vurgulamıştır. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, komisyon çalışmalarını sekteye uğratabilecek çabalara karşı komisyondaki 51 üyenin ortak bir kararlılık içerisinde olduğunu belirtmiştir."

Komisyon toplantısında "Cumartesi Anneleri" ve "Barış Anneleri" ile İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı temsilcilerinin dinlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda 6'ncı toplantısını gerçekleştirecektir. Bu toplantıda, önceki dönem Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacaktır. Ayrıca komisyonun 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşecek 7'nci toplantısında Türkiye Barolar Birliği dinlenecektir."

Kaynak: AA

20:05
İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
