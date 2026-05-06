TBMM Komisyonu Toplandı

06.05.2026 18:42
TBMM, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarını araştırmak için komisyon kurdu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplandı.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Beyazıt, "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim olayların kalbimizdeki derin sızısıyla toplanmış bulunuyoruz. Bu sızı siyasi kimliklerimizin de ötesinde birer anne, baba, ağabey, kardeş ve insan olarak bir araya getirmiş bulunmaktadır. Gazi Meclisimizin çatısı altında bu araştırma komisyonunun tüm siyasi partilerin oy birliğiyle kurulmuş olması sorunun siyaset üstü bir anlayışla ve sağduyulu bir ittifakla ele alındığını göstermektedir. Elimizdeki bu kalemler, kürsüde tuttuğumuz mikrofonlar bugün sadece gerçeği ve adalet aramak için vardır. 10 canımızı, 10 fidanımızı toprağa verdik. Onların aziz hatıraları karşısında en büyük sorumluluğumuz bu trajediyi siyasetin ötesinde toplumsal sorumluluk anlayışıyla ele alarak evlatlarımızı koruyacak sarsılmaz bir set inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

'AİLELERİN MAHREMİYETİNİ ZEDELEYECEK TUTUMDAN KAÇINACAĞIZ'

Komisyon çalışmalarında istismara geçit vermeden psikolojik analizler ve güvenlik feriyle hareket etme duygusu içerisinde olacaklarını belirten Beyazıt, "Araştırma sürecinde vefat eden canparelerimizin aileleri ve tedavi gören yavrularımız ile ailelerinin mahremiyetini zedeleyecek her türlü tutumdan kaçınacağız. Olayların sebep sonuç ilişkilerini değerlendirerek ve bütüncül bir bakış açısıyla sadece ne olduğunu bulmaktan öte bu durumun neden engellenemediğini de anlamak üzere çalışacağız. Bu bağlamda, komisyonun yapacağı çalışmaların evlatlarımızın güvenli, sağlıklı ve aydınlık geleceği için sonuç ve çözüm odaklı adımlara vesile olacağına yürekten inanıyorum. Konuyu aile, okul ve eğitim, dijital riskler ve psikolojik boyutlarıyla bütüncül açıdan ele almamız gerekmektedir. Çocuk ve gençlerin, ailenin, okulun ve artık giderek gelişen ve yaygınlaşan dijital mecraların bir parçası ve birleşeni olduğunu kabul etmeliyiz. Söz konusu elim hadiselerden yola çıkarak tüm bu ilişkilerde çocuklarımızın nasıl etkilendiğini, bu etkilerin sonuçlarını ve olası olumsuz sonuçlarının nasıl önlenebileceğini yasaklayan ve kısıtlayan bir yaklaşımdan ziyade düzenleyici, destekleyici ve yönlendirici bir rapor sunmak komisyonumuzun en önemli görevlerindendir. Bu çerçevede, tüm milletvekillerimizle ortak bir çaba ve gayretle çalışacağımıza ve ülkemizin geleceği adına aynı safta uyum içinde yürüyeceğimize canıgönülden inanıyorum" diye konuştu.

'AİLELERE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNALIM'

Beyazıt, ayrıca komisyonun ilk ziyaretini Kahramanmaraş'a gerçekleştirmesi ile ilgili öneride bulunarak, "Benim bu konudaki teklifim ki bazı arkadaşlarımla istişare ettim; bu pazar günü hiç gecikmeden Kahramanmaraş'ı öncelik almak suretiyle Maraş'a gidelim, yavrularımızın mezarlarını ziyaret edelim. Hocamızın mezarı da ziyaret edelim. Ancak tutanak tutturmayalım yalnızca insani ve hasletimizle bunları değerlendirelim. Sonrasında en son ölen yavrumuzdan başlayarak ailelere taziye ziyaretinde bulunalım. Belki ziyaretler öncesinde Kahramanmaraş Valiliği bize bir sunum yapabilir; ancak buradaki amaç taziyede bulunmak" dedi.

Beyazıt'ın önerisi üzerine milletvekillerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından ziyaret konusu önümüzdeki hafta yapılması planlanan toplantıda ele alınacak. Komisyon toplantısının çalışma usulü, çalışma programı ve davet edilecek kurum ve kişiler ile ilgili değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: DHA

