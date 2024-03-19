TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake\'i kabul etti

Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti. Görüşme ılımlı bir şekilde gerçekleşti. Akar, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı teşekkür etti. Terörle mücadele, Ege ve Kıbrıs konuları da görüşüldü. F16 ve F35 alım süreçleri hakkında ise normal sürecin devam ettiği belirtildi. İlişkilerin son zamanlarda çok iyi olduğu ifade edildi.

19.03.2024 17:36
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.

AK Parti Grup Yönetim Salonu'nda gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Hulusi Akar, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ılımlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Son zamanlardaki üst düzey ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısından dolayı büyükelçiye teşekkür ettiğini belirten Akar, büyük ve güçlü bir ülke olan Türkiye ile işbirliğinin sadece ikili ilişkilere değil, NATO, Avrupa Birliği ve bölge için büyük katkı sağlayacağını dile getirdiğini anlattı.

Türkiye'nin uluslararası hukuka saygılı şekilde, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdiğini aktaran Akar, "Bizim her türlü terörle mücadele ettiğimizi, edeceğimizi, dost ve müttefiklerimizden de terörle mücadelemize katkı sağlamalarını beklediğimizi ve bunun doğal hakkımız olduğunu kendileriyle konuştuk." dedi.

Son zamanlarda Türkiye ve Yunanistan arasındaki olumlu havanın memnuniyet verici olduğuna değindiklerini ifade eden Akar, "Her zaman Ege'de iyi komşuluktan yana olduğumuzu kendilerine söyledik. Kıbrıs'ta kardeşlerimizin hak ve hukuku olduğunu, onlara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ettik." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin F16 alım süreciyle ilgili konunun gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine Akar, "Gelmesine gerek yok, normal süreç devam ediyor." yanıtını verdi.

Akar, F35'lerle ilgili konunun konuşulup konuşulmadığına dair de "F35 sadece tartışma, görüşme konusu. Onlar da ilgili bakanlıklar arasında sürüyor, ilgili birimler onları tartışıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçinin bir talebi olup olmadığına dair soruya karşılık Akar, söylediklerinin dışında savunma sanayii ve parlamenterlerin diyalog kurmasına dair görüştüklerini anlattı.

Akar, Türkiye'nin ve milletin görüşü neyse ifade ettiklerini, görüşmenin de olumlu geçtiğini belirtti.

Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri 1-2 yıl öncesine göre nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Akar, "Çok iyi." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla görüşmesinin ilişkilerde ciddi değişiklikler meydana getirdiğini belirten Akar, karşılıklı güven olduktan sonra işlerin kolaylaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Hulusi Akar, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti - Son Dakika

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