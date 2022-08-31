Başkan Aydın, sahadaki talepleri bakanlık ve yetkililere ileterek çözüyor - Son Dakika
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Başkan Aydın, sahadaki talepleri bakanlık ve yetkililere ileterek çözüyor

31.08.2022 08:34
Başkan Aydın, sahadaki talepleri bakanlık ve yetkililere ileterek çözüyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, saha çalışmaları sonrasında tespit edilen sorun ve ihtiyaçların çözümü için ilgili bakan ve yetkililerle görüşüyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, saha çalışmaları sonrasında tespit edilen sorun ve ihtiyaçların çözümü için ilgili bakan ve yetkililerle görüşüyor.

Meclisin tatile girmesiyle birlikte Adıyaman'da köy köy gezen, vatandaşlarla bir araya gelen ve toplumun her kesimini dinleyerek, sorunlara ve ihtiyaçlara çözüm üretmeye çalışılıyor. Vatandaşların taleplerinin birçoğunu yerinde ilgilerle görüşerek çözen Ahmet Aydın, bir kısmını ise Ankara'da bakanlıklar ve yetkili mercilere yaptığı ziyaret ile çözüyor.

Milletvekili Ahmet Aydın, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Orman Genel Müdürü Bekir Karaçabey'i ziyaret etti.

Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Ahmet Aydın, "Yaz boyunca Adıyaman'da yaptığımız ziyaret ve incelemelerde tespit ettiğimiz ihtiyaç ve taleplerin giderilmesi ile sorunların çözümü için Ankara'da ilgili ve yetkili merciler nezdinde takiplerinizi sürdürüyoruz. İlimizin baraj ve sulama projeleri başta olmak üzere tarım ve hayvancılık alanında planlanan ve devam eden yatırımlarını Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi ile istişare ettik. Adıyaman'a davet ettik. Bir aksilik olmazsa 21 Eylül'de Bakanımız Adıyaman'a gelecek.

Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'i ziyaretimizde ise, Fidanlık Müdürlüğü'nün kurulması, bölgemizdeki orman varlığının arttırılması ile orman köylüsüne ve ilimize verilecek destekler hakkında istişarelerde bulunduk. Daha öncesinde DSİ Genel Müdürümüz ile birlikte gelecek ve baraj ve sulama projelerini yerinde inceleyeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Ahmet Aydın, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Aydın, sahadaki talepleri bakanlık ve yetkililere ileterek çözüyor - Son Dakika

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