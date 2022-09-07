TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: "AB'nin her ülkeye eşit ve adil davranması gerekiyor" - Son Dakika
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: "AB'nin her ülkeye eşit ve adil davranması gerekiyor"

07.09.2022 15:51
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: "AB'nin her ülkeye eşit ve adil davranması gerekiyor"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "AB genişleme sürecinde dürüst davranmıyor, AB'nin her ülkeye eşit ve adil davranması gerekiyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "AB genişleme sürecinde dürüst davranmıyor, AB'nin her ülkeye eşit ve adil davranması gerekiyor." dedi.

Aydın, Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen "Ortak Dış ve Güvenlik Politikaları ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikaları" konulu Parlamentolar arası Konferansa katıldı.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda konuşan Aydın, Avrupa Birliğinin genişleme konusunda dürüst davranması gerektiğini belirtti.

"AB genişlemek istiyorsa kime, neye göre, hangi kriterleri baz alarak genişlemek istediğine karar vermesi gerekiyor" ifadesini kullanan Aydın, AB'nin her ülkeye bu ilkeleri eşit ve adil şekilde uygulaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, 2005'ten bu yana AB ile müzakereleri yürüttüğünü hatırlatan Aydın, "Başka ülkelere gösterilen kolaylığın Türkiye'ye de sağlanması, başka ülkelerle yapılan müzakerelerin Türkiye ile de adil şekilde yapılması arzusundayız. AB bu konuda adeta samimiyet testinden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Türkiye'nin Balkanlar politikasının temel önceliklerinden birinin Balkan ülkelerinin ayrımcılık yapılmadan AB'ye entegrasyonu olduğuna işaret etti.

AB'ye katılım konusunda Türkiye'ye yönelik çifte standarda dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"AB genişleme sürecinde dürüst davranmıyor, AB'nin her ülkeye eşit ve adil davranması gerekiyor. AB'nin genişleme politikasında giderek belirgin hale gelen ve Türkiye'yi genişleme perspektifinden dışlamak için yapılan 'Türkiye' ve 'Balkanlar' ayrımının son bulması gerektiğine inanıyoruz. 'Avrupa jeopolitik topluluğu' ve 'Avrupa siyasi topluluğu' gibi fikirlerin üyelik statümüze gölge düşürdüğünün altını çizmek isterim."

Konferansın "Ortak Dış ve Güvenlik Politikaları ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikaları" konulu oturumunda, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcisi milletvekillerinin Türkiye aleyhine haksız beyanlarına karşı gereken cevapları da verdiklerini belirten Aydın, dezenformasyon, hibrit tehditler ve siber savunma konusunda görüşlerini de dile getirdi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: 'AB'nin her ülkeye eşit ve adil davranması gerekiyor' - Son Dakika

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