TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, Bulgaristan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, Bulgaristan Savunma Bakanı ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, Bulgaristan Savunma Bakanı ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüşerek Balkanlar'da işbirliği ve dayanışmanın güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Özen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hatırlatarak balkanlarda güvenlik ve istikrarın öncelikli olduğunu belirtti. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluk ve müttefikliğin bölgedeki istikrarın temel unsuru olduğunu ifade eden Özen, ikili ilişkilerin derinleştirilmesinin bölge ve Avrupa için faydalı olacağını söyledi. Özen ayrıca Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarını aktararak Türk şirketlerinin Bulgaristan ordusunun modernizasyon projelerine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

21.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:14
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü.

Özen, Meclis'te gerçekleşen görüşmede Balkanların önemine değinerek işbirliği ve dayanışmanın güçlenmesi için ortak çabaların gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı anımsatan Özen, balkanlarda güvenliği ve istikrarı önceleyen sağduyulu politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Özen, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki çok boyutlu dostluk ve müttefikliğin balkanlardaki istikrarın temel unsuru olduğuna dikkati çekerek, "İkili ilişkilerimizi her alanda daha derinleştirmek ve güçlendirmek sadece ülkemizin değil, bütün bölgenin hatta Avrupa'nın da yararınadır." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri farklı şekillerde etkilediğine işaret eden Özen, Türkiye'nin bu süreçte barış ve istikrarın tesisi için çok yönlü gayret içinde olduğunu, tüm ülkelerin bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi kurallarına karşı hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarını aktaran Özen, Türk şirketlerinin Bulgaristan ordusunun gelecekteki modernizasyon projelerine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Bulgaristan Savunma Bakanı Tagarev de Bulgaristan ordusunun modernizasyon projelerinin Türk firmalarına her zaman açık olduğunu söyledi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, Bulgaristan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, Bulgaristan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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