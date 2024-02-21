TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, Bulgaristan Savunma Bakanı ile görüştü

Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü.

Özen, Meclis'te gerçekleşen görüşmede Balkanların önemine değinerek işbirliği ve dayanışmanın güçlenmesi için ortak çabaların gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı anımsatan Özen, balkanlarda güvenliği ve istikrarı önceleyen sağduyulu politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Özen, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki çok boyutlu dostluk ve müttefikliğin balkanlardaki istikrarın temel unsuru olduğuna dikkati çekerek, "İkili ilişkilerimizi her alanda daha derinleştirmek ve güçlendirmek sadece ülkemizin değil, bütün bölgenin hatta Avrupa'nın da yararınadır." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri farklı şekillerde etkilediğine işaret eden Özen, Türkiye'nin bu süreçte barış ve istikrarın tesisi için çok yönlü gayret içinde olduğunu, tüm ülkelerin bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi kurallarına karşı hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarını aktaran Özen, Türk şirketlerinin Bulgaristan ordusunun gelecekteki modernizasyon projelerine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Bulgaristan Savunma Bakanı Tagarev de Bulgaristan ordusunun modernizasyon projelerinin Türk firmalarına her zaman açık olduğunu söyledi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.