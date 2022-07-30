CHP'nin "Salı Toplantıları" Erzurum'dan başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'nin "Salı Toplantıları" Erzurum'dan başlıyor

30.07.2022 14:23
CHP'nin "Salı Toplantıları" Erzurum'dan başlıyor

TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısı yerine her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk toplantısını 2 Ağustos Salı günü Erzurum'da yapacak.

TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısı yerine her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk toplantısını 2 Ağustos Salı günü Erzurum'da yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'nin tatil olması nedeniyle, kurmaylarına Grup Toplantılarının her hafta bir ilde halka açık yapılması talimatını verdi.

Bu kapsamda çalışma yürüten CHP yönetimi, ilk toplantının Erzurum'da düzenlenmesi kararını aldı. Kılıçdaroğlu, 2 Ağustos Salı günü Erzurum'a giderek ilk olarak esnaf ziyaretinde bulunacak, saha çalışması yapacak.

Daha sonra bir otelde halka açık olarak, TBMM'deki grup toplantı saati olan 13.30'da grup toplantısı gerçekleştirecek. Grup toplantısına halkın yanı sıra sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kanaat önderleri de katılacak. Kılıçdaroğlu, grup konuşmasının ardından basına kapalı olarak soruları cevaplayacak.

MYK toplantısı da Erzurum'da

Grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile saha çalışmasına katılacak. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı da saat 16.30'da Polat Otel'de gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu'nun Erzurum programı, kanaat önderleriyle yapacağı toplantıyla sona erecek.

İkinci toplantı ve PM, Edirne'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, salı toplantılarının ikincisini ise 9 Ağustos Salı günü Edirne'de düzenleyecek. Kılıçdaroğlu ayrıca Edirne'de, CHP'nin olağan Parti Meclisi toplantısına da başkanlık edecek.

Kılıçdaroğlu, sonraki salı Yalova'da, daha sonra ise Afyonkarahisar'da olacak. Kılıçdaroğlu'nun eylül ayında ise Giresun, Sakarya, Elazığ ve Tokat'a gitmesi planlanıyor.

YORUMLAR
500
Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 57 muhtarın CHP'ye katılım töreninde konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 57 muhtarın CHP'ye katılım töreninde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin 'Salı Toplantıları' Erzurum'dan başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:51 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
12:11 Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi
12:09 5 lira eksik harcadı diye indirildiği market servisinin altına yattı
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 14:23:24. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin "Salı Toplantıları" Erzurum'dan başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement