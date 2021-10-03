TBMM'nin yeni yasama yılı - Son Dakika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 27.dönem 5. yasama yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere, yayımladığı mesajda yeni yasama yılında da önceliklerinin yurttaşların sorunlarına çözüm üretecek, yaralarına merhem olacak çalışmalar yapmak olduğuna vurgu yaptı. Tutdere, "Her yasama yılında olduğu gibi yeni yasama yılında da önceliğimiz yurttaşlarımızın sorunlarına çözmek, vatandaşlarımızın yaralarına merhem olacak çalışmalar yapmak olacaktır. İktidarın yanlış politikaları sonucunda her geçen gün daha da yoksullaşan ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren, yurttaşlarımızın yoksulluklarını sona erdirecek çalışmalar yapmaya sürdüreceğiz. İşçilerimiz, memurlarımız, esnafımız, sanayicimiz ve gençlerimiz meclisten yaşam koşullarını iyileştirecek adımlar atılmasını bekliyor. Bizler bu beklentileri karşılamak için aralıksız çalışmalarımızı sürdürecek, tüm gücümüzle bu beklentilerin karşılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni yasama yılında da Adıyamanlı hemşerilerimizin ve tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN