TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tasarruf Tedbirleri Görüşülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tasarruf Tedbirleri Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, tasarruf tedbirlerine uyum ve etkinliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, BOTAŞ'ın anlık doğal gaz alımı yapabilmesi için teklifin yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Türkiye'nin doğal gaz kontratlarına yönelik alternatiflerinin olduğunu vurguladı. Teklifte yer alan hibrit araçlara yönelik ÖTV düzenlemesi konusunda ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, hibrit araçların elektrikli araçlara geçişte önemli bir teknoloji olduğunu belirtti.

10.07.2024 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, teklifle tasarruf tedbirlerine uyum ve tedbirlerin etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğine işaret etti.

Bakanlığın tasarruf tedbirlerinin izlenmesine yönelik bir sistem geliştirdiğini anlatan Hatipoğlu, öte yandan Kamu Filo Bilgi Sistemi ile tüm kamu taşıtlarını izlediklerini belirtti. Hatipoğlu, teklifle tasarruf tedbirlerinin izlenme, denetlenme ve yaptırımlara ilişkin daha net bir çerçeve oluşturulmasının amaçlandığını vurguladı.

Kamuda harcama programının tamamen gözden geçirildiğini kaydeden Hatipoğlu, "İhtiyaç fazlası kamu taşıtları düzenleme kapsamında yer alacak." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, teklifin yürürlüğe girmesiyle BOTAŞ'ın anlık doğal gaz alımı yapabileceğini, bu yöntem sayesinde uygun fiyatlı doğal gaz alınabileceğini kaydetti.

BOTAŞ'ın sübvansiyonlarının büyük bir kısmının evsel doğal gaz tüketiminden kaynaklandığını anlatan Şatıroğlu, "20 milyar metreküp evsel doğal gaz tüketiyoruz. Bunu yaklaşık 8 liradan çarptığımızda evsel tüketimin Hazineye getirdiği yük 160 milyar lira." diye konuştu.

Şatıroğlu, Filyos'ta üretilen doğal gaz miktarına ilişkin, "Hedefimiz sene sonuna kadar en az 10 milyon metreküp yerli gaz. Bu 10 milyon metreküp gazın yıllık karşılığı 3,5 milyar metreküp gazdır. Bu da toplam tüketimimiz olan 50 milyar metreküp doğal gaz içerisinde 3,5 milyar metreküp gazla yüzde 7 oranında ithalatın önüne geçmek demektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin doğal gaz kontratlarına yönelik bir soruyu yanıtlarken Şatıroğlu, "Uzun dönem yapılan tüm kontratlar değişen şartlara endekslidir." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Türkiye'nin uzun dönemli doğal gaz kontrat sürelerini sıralayarak, "Doğal gazda elimiz çok kuvvetli. Alternatiflerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Togg'un başarısında kayıp oluşmayacak"

Teklifin hibrit araçlara yönelik ÖTV düzenlemesine ilişkin görüşlerini dile getiren TOBB temsilcisi Avukat Burkay Araz, bu hükmün yürürlüğe girmesinin, Togg lehine olmayacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Türkiye'nin elektrikli araçları fırsat olarak gördüğünü; gelecekte güçlü bir oyuncu olma hedefiyle Türkiye'nin, Togg ile bu alanda önemli bir adım attığını vurguladı. Yaklaşık 6-7 ay önce Çin'e bir ziyarette bulunduklarını ve otomobil şirketlerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet ettiklerini belirten Coştu, tüketicilerin elektrikli araçlara çok hızlı adapte olamadıklarına, hibrit araçların elektrikli araçlara geçişte önemli bir teknoloji olduğuna dikkati çekti. Coştu, "Dolayısıyla bizim elektrikli mobiliteye geçiş serüvenimizde hibrit araçları ıskalamamamız gerekiyor. Teşvik görüşmelerimizi ve yatırım planlarımızı bu perspektifte yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

ÖTV teşvikini hibrit araçlara da sağlayacaklarını dile getiren Coştu, "Çinli yatırımcılar kararlılığımızı gördükleri için Türkiye'de yatırım kararı almış, elektrikli araç konusunda aynı perspektifte olduğumuz için Türkiye'ye güvenmiş durumdalar." değerlendirmelerinde bulundu.

Teklif hükmünün, tek bir firmaya ait ürüne işaret etmediğini, farklı ülkelerden yatırımcıların bu özelliklere uygun araçlar bulunduğunu da bildiren Coştu, şarj edilebilir hibrit araçların teşvik edilmesinin önemli olduğunu, elektrikli araçlara geçişte de önem taşıdığını ifade etti.

Coştu, teklif hükmünün sektörle ilgili uzun vadeli planlar açısından bugün atılması gereken önemli bir adım olduğunu söyleyerek, "Burada yüzde 10 vergi diliminin karşısında yüzde 30 gibi bir seviye öngörerek Togg'u da korumuş oluyoruz. Bakanlığımızın Togg'a yönelik hassasiyeti ortadadır. Togg'un başarısında kayıp oluşmayacaktır." dedi.

Hibrit araç satışının yıllık 20-30 bin seviyesinde satışlarla sınırlı kalacağını ve yüzde 5-10 düzeyinde pazar payına sahip olacağını öngördüklerini kaydeden Coştu, bir süre sonra hibrit araçların yerini elektrikli araçlara bırakacağını söyledi.

Kaynak: AA

Nevzat Şatıroğlu, İsmail İlhan, Türkiye, Maliye, Botaş, ÖTV, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tasarruf Tedbirleri Görüşülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
19:37 Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40’ar yıla kadar hapis talebi Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40'ar yıla kadar hapis talebi
17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
21:18 Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:33 Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:23 İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu! Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 23:10:27. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tasarruf Tedbirleri Görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement