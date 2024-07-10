TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tasarruf Tedbirleri Görüşülüyor

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, teklifle tasarruf tedbirlerine uyum ve tedbirlerin etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğine işaret etti.

Bakanlığın tasarruf tedbirlerinin izlenmesine yönelik bir sistem geliştirdiğini anlatan Hatipoğlu, öte yandan Kamu Filo Bilgi Sistemi ile tüm kamu taşıtlarını izlediklerini belirtti. Hatipoğlu, teklifle tasarruf tedbirlerinin izlenme, denetlenme ve yaptırımlara ilişkin daha net bir çerçeve oluşturulmasının amaçlandığını vurguladı.

Kamuda harcama programının tamamen gözden geçirildiğini kaydeden Hatipoğlu, "İhtiyaç fazlası kamu taşıtları düzenleme kapsamında yer alacak." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, teklifin yürürlüğe girmesiyle BOTAŞ'ın anlık doğal gaz alımı yapabileceğini, bu yöntem sayesinde uygun fiyatlı doğal gaz alınabileceğini kaydetti.

BOTAŞ'ın sübvansiyonlarının büyük bir kısmının evsel doğal gaz tüketiminden kaynaklandığını anlatan Şatıroğlu, "20 milyar metreküp evsel doğal gaz tüketiyoruz. Bunu yaklaşık 8 liradan çarptığımızda evsel tüketimin Hazineye getirdiği yük 160 milyar lira." diye konuştu.

Şatıroğlu, Filyos'ta üretilen doğal gaz miktarına ilişkin, "Hedefimiz sene sonuna kadar en az 10 milyon metreküp yerli gaz. Bu 10 milyon metreküp gazın yıllık karşılığı 3,5 milyar metreküp gazdır. Bu da toplam tüketimimiz olan 50 milyar metreküp doğal gaz içerisinde 3,5 milyar metreküp gazla yüzde 7 oranında ithalatın önüne geçmek demektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin doğal gaz kontratlarına yönelik bir soruyu yanıtlarken Şatıroğlu, "Uzun dönem yapılan tüm kontratlar değişen şartlara endekslidir." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Türkiye'nin uzun dönemli doğal gaz kontrat sürelerini sıralayarak, "Doğal gazda elimiz çok kuvvetli. Alternatiflerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Togg'un başarısında kayıp oluşmayacak"

Teklifin hibrit araçlara yönelik ÖTV düzenlemesine ilişkin görüşlerini dile getiren TOBB temsilcisi Avukat Burkay Araz, bu hükmün yürürlüğe girmesinin, Togg lehine olmayacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Türkiye'nin elektrikli araçları fırsat olarak gördüğünü; gelecekte güçlü bir oyuncu olma hedefiyle Türkiye'nin, Togg ile bu alanda önemli bir adım attığını vurguladı. Yaklaşık 6-7 ay önce Çin'e bir ziyarette bulunduklarını ve otomobil şirketlerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet ettiklerini belirten Coştu, tüketicilerin elektrikli araçlara çok hızlı adapte olamadıklarına, hibrit araçların elektrikli araçlara geçişte önemli bir teknoloji olduğuna dikkati çekti. Coştu, "Dolayısıyla bizim elektrikli mobiliteye geçiş serüvenimizde hibrit araçları ıskalamamamız gerekiyor. Teşvik görüşmelerimizi ve yatırım planlarımızı bu perspektifte yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

ÖTV teşvikini hibrit araçlara da sağlayacaklarını dile getiren Coştu, "Çinli yatırımcılar kararlılığımızı gördükleri için Türkiye'de yatırım kararı almış, elektrikli araç konusunda aynı perspektifte olduğumuz için Türkiye'ye güvenmiş durumdalar." değerlendirmelerinde bulundu.

Teklif hükmünün, tek bir firmaya ait ürüne işaret etmediğini, farklı ülkelerden yatırımcıların bu özelliklere uygun araçlar bulunduğunu da bildiren Coştu, şarj edilebilir hibrit araçların teşvik edilmesinin önemli olduğunu, elektrikli araçlara geçişte de önem taşıdığını ifade etti.

Coştu, teklif hükmünün sektörle ilgili uzun vadeli planlar açısından bugün atılması gereken önemli bir adım olduğunu söyleyerek, "Burada yüzde 10 vergi diliminin karşısında yüzde 30 gibi bir seviye öngörerek Togg'u da korumuş oluyoruz. Bakanlığımızın Togg'a yönelik hassasiyeti ortadadır. Togg'un başarısında kayıp oluşmayacaktır." dedi.

Hibrit araç satışının yıllık 20-30 bin seviyesinde satışlarla sınırlı kalacağını ve yüzde 5-10 düzeyinde pazar payına sahip olacağını öngördüklerini kaydeden Coştu, bir süre sonra hibrit araçların yerini elektrikli araçlara bırakacağını söyledi.