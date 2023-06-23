TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP ile birleşme tutanağını Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi - Son Dakika
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP ile birleşme tutanağını Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi

23.06.2023 15:31

Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) genel başkanı Mustafa Sarıgül, CHP ile birleşme kararı aldı. Sarıgül, birleşme tutanağını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu ise birleşerek kazanacaklarını belirtti.

CHP ile birleşme kararı alan Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) genel başkanı Mustafa Sarıgül, birleşme tutanağını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Sarıgül, "Bugünden sonra bütün TDP'liler kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Birleşe birleşe kazanacağız. Biz, ayrılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Birlikte olmaktan yanayız" diye konuştu.

Olağanüstü kurultayında CHP ile birleşme kararı alan TDP'nin genel başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin yöneticileriyle birlikte bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Sarıgül, birleşme tutanağını Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi.

"BİRLİKTE YOL YÜRÜMEKTEN ONUR VE GURUR DUYUYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Sarıgül, ziyaretin ardından ortak açıklama yaptı. Sarıgül, şunları söyledi:

"Türkiye Değişim Partimiz, bugün olağanüstü kurultayını yaparak CHP ile birleşme kararı almıştır. Gün, ayrışma günü değil, gün birleşme günü. CHP Genel Başkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün TDP'li arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra bütün TDP'liler kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağız. TDP'li binlerce arkadaşımın CHP Genel Başkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarını, saygılarını ve birleşme tutanaklarını bugün saygıyla iletiyorum. İnanıyorum ki hep birlikte inançlara saygılı, laikliği, ulusal birliği, demokrasiyi, barışı, özgürlüğü ve kültürlerin bir arada anlayış birliği içerisinde yaşayacağı konusundaki çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz. Sayın Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün TDP'li arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Birlikte yol yürümekten de onur ve gurur duyuyorum."

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

"Sayın Sarıgül ve arkadaşları, TDP olarak CHP'ye katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, 'Birleşe birleşe kazanacağız' diye. Gerçekten de öyle, birleşe birleşe kazanacağız. Biz, ayrılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Birlikte olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandırmaktan yanayız. Ekonomimizi güçlendirmekten yanayız. Üniversitelerimizi bilgi üreten kurumlar haline getirmekten yanayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yanayız. Dolayısıyla bu birlikteliğe katkı veren Sayın Sarıgül ve arkadaşlarına hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim; sağ olun, var olun."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP ile birleşme tutanağını Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Yunanistan'da İngiliz turist şezlongta tecavüze uğradı, saldırganlar müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:38 Gözü dönen iki göçmen, 18 yaşındaki turist kızı şezlonga bağlayıp tecavüz etti
16:40 MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücreler temizlenerek entübe edildi
16:36 3. kez lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur, entübe edildi
16:28 Aziz Yıldırım, Ali Koç'u TFF Başkanı Büyükekşi ile olan yakınlığı için eleştirdi
16:24 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yaylım ateşi: FETÖ'cü diyorsun, iki gün sonra koluna giriyorsun
16:17 Defne Samyeli'nin Tesettür Açıklaması Tepki Çekti
16:13 Defne Samyeli'nin tesettürle ilgili sözleri tepki çekti: Dip boyan geldiğinde dert etmiyorsun
16:04 Bodrum'a 1 günde 25 bin araç girişi yapıldı! 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı
16:02 Bodrum'a 1 günde 25 bin araç giriş yaptı, 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 17:09:28. #1.12#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP ile birleşme tutanağını Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement