TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kutluyorum" - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde gündeme dair basın açıklaması düzenledi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi hayat pahalılığına dikkat çeken Sarıgül, "Tarımda dışa bağımlılık yüzünden kuyruklar var, yokluklar var ve gerçekten de pahalılık hat safhada. Şöylesine bir bakıyorum, 1 kilogram domates benim cennet vatanımda, güzel ülkemde adeta lüks olmuş, 15 lira. 5 litrelik ayçiçek yağı 200 lira olmuş. Kuyruklarda beklediğimiz, çocukluğumuzda büyük bir heyecanla gittiğimiz pidemizi almak için saatlerce beklediğimiz pidemiz, 5 lira ile 6 lira arasında olmuş ve pidemizde ne yazık ki küçülmüş" diye konuştu.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un açıklamalarını eleştiren Sarıgül, "Genel Müdür, sizin göreviniz kuyrukları uzatmak değil kuyrukları yok edip milletin ucuz et almasını sağlamak. Et ve Balık Kurumları, Cumhuriyet Dönemi'nde, Atatürk'ümüzün döneminde millet ucuz et alsın diye kurulmuştur" şeklinde konuştu.

Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Türkiye'de buluşmasının diploması açısından büyük bir başarı olduğunu ifade eden Sarıgül, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu dış politikanın da devam etmesini, özellikle Montrö Antlaşmasına bağlı kalınması ve Montrö Antlaşmasının savunulması gerçekten takdire şayan bir olaydır" ifadelerini kullandı. - ANKARA