Hindistan'da bir dar önünde DJ Sandeep, taciz yüzünden çıkan kavgada öldürüldü - Son Dakika
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Hindistan'da bir dar önünde DJ Sandeep, taciz yüzünden çıkan kavgada öldürüldü

Hindistan\'da bir dar önünde DJ Sandeep, taciz yüzünden çıkan kavgada öldürüldü

Jharkhand'ın başkenti Ranchi'de bulunan Radisson Blu otelinin önündeki bir barda, Batı Bengal'den gelen DJ Sandeep silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, sarhoş iki grubun kızları taciz etme meselesi yüzünden tartışmasıyla başladı. Polis, olayı araştırmakla meşgulken suçluları yakalamak için bir operasyon yürütüyor.

28.05.2024 10:27
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Polisin açıklamasına göre, Jharkhand'ın başkenti Ranchi'de, Radisson Blu otelinin önündeki bir barda, Batı Bengal'de bir DJ Sandeep öldürüldü.

Pazartesi sabahın erken saatlerinde, sarhoş iki grubun kızları "taciz etme" meselesi yüzünden tartışmasıyla başladı. Bu durum, gruplardan birinin arkadaşlarını çağırmasına ve olay yerine coplarla gelen kişilerin şiddet uygulamasına neden oldu. "Xtream Sports Bar"da gerçekleşen silahlı saldırıda DJ Sandeep hayatını kaybetti.

Ranchi Emniyet Müdürü (SSP) Chandan Kumar Mishra, gazetecilere yaptığı açıklamada, barın güvenlik görevlileri ile müşteriler arasında bir kavga çıktığını söyledi. Kısa süre sonra dışarıdan gelen kişiler de olaya karıştı ve yarım düzine kurşun sıkıldı, bu da Sandeep'in ölümüne yol açtı. Polis, CCTV görüntülerini topladı ve olay yerinde adli tıp ekibi delil topladı. Batı Bengal'den gelen DJ Sandeep, performans ücretiyle çalışıyordu.

Polis, olayı araştırmakla meşgulken ve suçluları yakalamak için bir operasyon yürütülürken, şu ana kadar kimse tutuklanmadı. SSP Sinha, "Barda müşteriler ve güvenlik görevlileri arasında bir çatışma oldu. Muhtemelen bu olay, müşterilerden biri tarafından gerçekleştirildi. Suçluları arıyoruz ve soruşturma devam ediyor," dedi.

Hindistan, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da bir dar önünde DJ Sandeep, taciz yüzünden çıkan kavgada öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da bir dar önünde DJ Sandeep, taciz yüzünden çıkan kavgada öldürüldü - Son Dakika
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