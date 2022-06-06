TDP Genel Başkanı Sarıgül: "TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz" - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz"

06.06.2022 13:28

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz" Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Suçlular, intikam alınması gereken değil, ıslah etmemiz gereken bizim çok değerli vatandaşlarımızdır" Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa...

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül:

"Suçlular, intikam alınması gereken değil, ıslah etmemiz gereken bizim çok değerli vatandaşlarımızdır"

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İktidar ve muhalefet, burada birlikte hareket etmelidir. İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istiyor, Türkiye'miz de haklı olarak buna onay vermiyor. Böylece Türkiye'mizin eline çok önemli bir fırsat geçmiştir. Bu fırsatın iyi bir şekilde kullanılması için TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı. Sarıgül'ün gündeminde, 'Af çağrısı', '3600 ek gösterge' ve 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilme süreci' konuları vardı.

Af çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 9 nisan tarihinde af çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, "Ortada bir suç varsa ve suçlu varsa bunun arkasındaki sebepleri detaylı bir şekilde araştırmak lazım. Ekonomik sorunlar var, toplumsal sorunlar var, kamu düzenindeki bir kısım eksiklikler var, pandemi koşulları var, özellikle eğitim sistemimizde yeni baştan düzenlenmesi gereken konular var. Bütün bu sorunlarımızın suçunu mahkumlarımıza yükleyip geriye çekilemeyiz. Suçlular, intikam alınması gereken değil, ıslah etmemiz gereken bizim çok değerli vatandaşlarımızdır. Affetmek ıslah etmektir, topluma yeni baştan kazandırmaktır. Biz bu düşüncelerle, bütün siyasi partilere bir af çağrısı yaptık. TDP Genel Merkezinden bütün ulusumuza bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Buradan Türkiye'min vicdanına sesleniyorum; affet Türkiye diyorum, haksızlığa uğramışlar için affet Türkiye'm, annelerin hasretini dindirmek için affet Türkiye'm, çocukları sevindirmek için affet Türkiye'm, vicdanlı Türkiye'm, merhametli Türkiye'm 250 bin kader mahkumu sizin kararınızı bekliyor. Affet Türkiye'm" diye konuştu.

"3600 ek gösterge mağduriyeti giderilirse Türkiye Değişim Partisi olarak bundan da gurur duyarız"

Yaklaşık olarak 1,5 yıldır her toplantıda, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için 3600 ek göstergeyi dile getirdiğini vurgulayan Sarıgül, "Benim meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarımın beklentisi var. Sağlık çalışanlarının bu noktada beklentisi var. Gecesini gündüzüne katan, bizim güvenliğimizi sağlayan emniyet mensuplarının beklentisi var. Bugün inanıyorum ki, yaptığımız bu çağrılar cevap verecek ve Bakanlar Kurulu'ndan 3600 ek gösterge mağduriyeti giderilirse Türkiye Değişim Partisi olarak bundan da gurur duyarız" ifadelerini kullandı.

"TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz"

Dış politika konusunda bayrak ve toprak söz konusuysa dış politikanın iktidarı ve muhalefeti olmayacağını belirten Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

"Dış politika, ulusal birliktir. İktidar ve muhalefet, burada birlikte hareket etmelidir. İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istiyor, Türkiye'miz de haklı olarak buna onay vermiyor. Böylece Türkiye'mizin eline çok önemli bir fırsat geçmiştir. Bu fırsatın iyi bir şekilde kullanılması için TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz. Bu amaçla TDP olarak, parlamentoda bulunan siyasi partilere bir çağrıda bulunuyorum. TBMM Başkanlığına parlamentodaki bütün partiler olarak ortak bir önerge verin ve bu önerge de deyin ki; İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin vermemiz için, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi, bu noktadaki taleplerin ivedi olarak yerine getirilmesi, ülkemizde bulunan sığınmacıların NATO üyesi ülkeler arasında nüfusu oranında paylaşılmasını şart koşun ve hükümete bu şartları yerine getirmek amacıyla NATO'nun üslerinin kapatılması, NATO'dan çıkmak dahil tüm yetkileri hükümete verin. Parlamentonun, dış politikada onurlu duruşunu gösterdiğini lütfen bütün dünya kamuoyuna bildirin."

TDP Genel Başkanı Sarıgül: TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'TBMM'de iktidara yetki verilmesini şart olarak görüyoruz' - Son Dakika

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