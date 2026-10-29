TDT 13. Zirvesi\'nde Bakan Fidan ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov Ankara\'da buluştu

TDT 13. Zirvesi'nde Bakan Fidan ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov Ankara'da buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında bugün Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşme, zirve çerçevesinde başkentte gerçekleştirilen ikili temaslardan biri olarak kayda geçti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında bugün Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Kaynak: İHA
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