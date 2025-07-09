Tehditler ve Talepler: Meclis Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Olağanüstü kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenler", İYİ Parti'nin "tarım sektörü", DEM Parti'nin "yargı" ve CHP'nin "yerel yönetimler"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan KHK'lerin başlangıçta darbe girişimine karışan unsurlarla mücadele amacı taşıdığını ancak daha sonra kalıcı mağduriyetlere yol açtığını savundu.

KHK'lerin zamanla darbe teşebbüsü ya da söz konusu teşebbüs içerisinde rol oynayan kişilerle ilişkisi bulunmayanları da kapsar hale geldiğini ileri süren Şahin, KHK mağdurlarının TBMM'den adalet beklediğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülü mesajına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Sözcü televizyonu karartılıyor, teröristbaşı bu sabah İmralı'da neredeyse basın toplantısı düzenliyor, talimatlar yağdırıyor. Diyor ki; 'Meclis'te komisyon kurulsun, bu komisyon yasayla kurulsun, bütün partiler katılsın.' Dünyanın hangi ülkesinde, terör örgütünün elebaşı, millet iradesinin tecelligahı bir çatıya talimat vermiştir, şiddetle reddediyorum. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini bir alçağın önünde diz çökecek bir görüntüye layık görenleri de reddediyorum. Evet, bu ülkede barış, huzur, dostluk, kardeşlik, refah olmalı, demokrasinin kurumları çalışmalı ama ülkede eğer iktidar bunu beceremediyse ve son çare terör örgütünden veya onun elebaşından talimat almayı uygun gördüyse onları da reddediyorum."

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, partisinin grup önerisine ilişkin yaptığı konuşmada, çiftçilerin yüksek borçlara sahip olduğunu belirterek, verilen destekleri yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Usta, "Tarımı sadece tarımdan ibaret zannetmemek lazım, tarım aynı zamanda gıda enflasyonu demektir, tarım aynı zamanda kentleşme sorunu, çocukların eğitimi sorunu, beslenme sorunu demektir. Dolayısıyla madem 'öncelikli sektör' diyorsunuz, o zaman tarım sektörünü desteklemeniz lazım. Araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergemize sizlerden destek bekliyoruz." dedi.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Kobani davasının yargı ve siyaset tarihinde kara bir leke olduğunu ve artık bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini savundu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, partisinin grup önerisine ilişkin yaptığı konuşmada, tutuklama işleminin "cezalandırma ve kan gütme" gayesi olan bir işlem haline getirildiğini ileri sürdü.

Bayraktutan, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirerek, "Ben 25 yıl ceza avukatlığı yaptım. Bu ülkede hukukun bağımsız olduğunu, yargının bağımsız olduğunu kime yutturacaksınız arkadaşlar? Talimat üzerine yapılıyor bütün bunlar." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.