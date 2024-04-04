Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Mazbatasını Aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binası önünde personel tarafından coşkuyla karşılanan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Bu 5 yılda da yine yorulmayacağız, yine usanmayacağız sonuna kadar Tepebaşı'nı en iyi noktalara götüreceğiz. Beraber yürüyeceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz, birlikte yürüyeceğiz" dedi.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Tepebaşı'nın güvenini tekrar kazanarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden tekrar başkan seçilen Ataç, mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra Tepebaşı Belediyesi'ne gelen Başkan Ataç burada belediye çalışanları tarafından coşkuyla karşıladı. Başkan Ataç, kendisini hizmet binası önünde şarkılarla karşılayan topluluğa yaptığı konuşmasında, "O kadar duygulandım ki bu güzelliği hep yaşayalım. Zaten son 15 yılda hep beraber olduk. Hiçbir gün ayrı düşmedik. Güzel bir Tepebaşı küllerinden doğdu, emeğinize sağlık. 31 Mart akşamı müthiş bir başarı elde ettik. Bu başarının en büyük emekçisi de Tepebaşılılar. Eğer Tepebaşılılar bu kadar güvenip bizim yanımızda olmasa bunları yaşayamazdık. Ben buradan bütün Tepebaşı'na, oy veren vermeyen herkese minnetlerimi yolluyorum. Ben hep belediyede bir aileyiz diyorum ama Tepebaşı'nda bir aile olduk. 3 aylık seçim kampanyasında karşıma çıkan tüm insanalar beni güler yüzle karşıladılar. Tepebaşı halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugünlerin gelmesinde en büyük emek onların. Tabi biz onlara hizmet ediyoruz, proje üretiyoruz. Onun için Tepebaşı benim için farklı, Tepebaşı benim çocuğum gibi. Ama Eskişehir'imiz bir bütün. Eskişehir'imiz çok güzel. Bu başarılar Türkiye'de yayıldı. Ülke rahatladı. İki üç gün geçti ama insanların yüzü gülmeye başladı. Emekçilerin, emeklilerin yüzü gülmeye başladı. Bir baskı rejimi bitmek üzere. Bunda hepimizin rolü var. Eskişehir'de çoban ateşi yaktık ve 25 yıl mücadele ettik. Onlara boyun eğmedik, hiçbir şey de istemedik. Bugünlerde her yerde kıpkızıl bir ülke çıktı. Bunda Eskişehir'in büyük payı var. Eskişehirliler gerçekten Atatürk'ünü seven onu kimseye değişmeyen bir halk var" ifadelerini kullandı.
"Omuz omuza yürüyeceğiz"
Personelin bayramını da kutlayan Başkan Ataç, "Önümüzde bayram var. Her zamanki gibi bayramlaşıyoruz burada. 9 günlük bir bayram izni var. Güzelce dinlenin. Çünkü önümüzde 5 yıl var. Bu 5 yılda da yine yorulmayacağız, yine usanmayacağız sonuna kadar Tepebaşı'nı en iyi noktalara götüreceğiz. Beraber yürüyeceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz, birlikte yürüyeceğiz. Yolumuz açık olsun" dedi.
Törene Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Milletvekili Utku Çakırözer, yeni dönem meclis üyeleri ve personel katıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Mazbatasını Aldı - Son Dakika
CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Tahsin Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı. Erdem, halkın teveccühüyle seçildiğini ve halkın tamamını kucaklayacaklarını belirtti. Mazbata ve devir teslim törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve partililer katıldı.
Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı devam ediyor. AK Parti ve CHP yetkilileri sayım işlemlerini takip ediyor. Şu ana kadar 1030 sandıktan 593'ü sayıldı ve CHP yaklaşık 900 oy önde görünüyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arslan, çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden bağış yapmalarını talep etti. Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral da katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, 'Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz' dedi.
Tuncay Muhammet Arışan, Keşap Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Mazbatasını alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi. Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettiklerini ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez seçilmesinin ardından Antalyalılara ve misafirlere hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Böcek, mazbatasını alırken yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'nin Antalya'da 16 ilçe belediyesini kazandığını belirterek, demokrasiye inancını dile getirdi ve işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.
Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Hasar, beraberindekilerle birlikte şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kaymakam Hasar'a İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.
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