Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Mazbatasını Aldı

Politika

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binası önünde personel tarafından coşkuyla karşılanan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Bu 5 yılda da yine yorulmayacağız, yine usanmayacağız sonuna kadar Tepebaşı'nı en iyi noktalara götüreceğiz. Beraber yürüyeceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz, birlikte yürüyeceğiz" dedi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Tepebaşı'nın güvenini tekrar kazanarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden tekrar başkan seçilen Ataç, mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra Tepebaşı Belediyesi'ne gelen Başkan Ataç burada belediye çalışanları tarafından coşkuyla karşıladı. Başkan Ataç, kendisini hizmet binası önünde şarkılarla karşılayan topluluğa yaptığı konuşmasında, "O kadar duygulandım ki bu güzelliği hep yaşayalım. Zaten son 15 yılda hep beraber olduk. Hiçbir gün ayrı düşmedik. Güzel bir Tepebaşı küllerinden doğdu, emeğinize sağlık. 31 Mart akşamı müthiş bir başarı elde ettik. Bu başarının en büyük emekçisi de Tepebaşılılar. Eğer Tepebaşılılar bu kadar güvenip bizim yanımızda olmasa bunları yaşayamazdık. Ben buradan bütün Tepebaşı'na, oy veren vermeyen herkese minnetlerimi yolluyorum. Ben hep belediyede bir aileyiz diyorum ama Tepebaşı'nda bir aile olduk. 3 aylık seçim kampanyasında karşıma çıkan tüm insanalar beni güler yüzle karşıladılar. Tepebaşı halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugünlerin gelmesinde en büyük emek onların. Tabi biz onlara hizmet ediyoruz, proje üretiyoruz. Onun için Tepebaşı benim için farklı, Tepebaşı benim çocuğum gibi. Ama Eskişehir'imiz bir bütün. Eskişehir'imiz çok güzel. Bu başarılar Türkiye'de yayıldı. Ülke rahatladı. İki üç gün geçti ama insanların yüzü gülmeye başladı. Emekçilerin, emeklilerin yüzü gülmeye başladı. Bir baskı rejimi bitmek üzere. Bunda hepimizin rolü var. Eskişehir'de çoban ateşi yaktık ve 25 yıl mücadele ettik. Onlara boyun eğmedik, hiçbir şey de istemedik. Bugünlerde her yerde kıpkızıl bir ülke çıktı. Bunda Eskişehir'in büyük payı var. Eskişehirliler gerçekten Atatürk'ünü seven onu kimseye değişmeyen bir halk var" ifadelerini kullandı.

"Omuz omuza yürüyeceğiz"

Personelin bayramını da kutlayan Başkan Ataç, "Önümüzde bayram var. Her zamanki gibi bayramlaşıyoruz burada. 9 günlük bir bayram izni var. Güzelce dinlenin. Çünkü önümüzde 5 yıl var. Bu 5 yılda da yine yorulmayacağız, yine usanmayacağız sonuna kadar Tepebaşı'nı en iyi noktalara götüreceğiz. Beraber yürüyeceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz, birlikte yürüyeceğiz. Yolumuz açık olsun" dedi.

Törene Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Milletvekili Utku Çakırözer, yeni dönem meclis üyeleri ve personel katıldı. - ESKİŞEHİR