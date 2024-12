Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Almanya\'da Türkiye\'yi Temsil Etti

Politika

Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından Karlsruhe- Almanya'da düzenlenen uluslararası toplantıda, Türkiye'yi yerel yönetim yetkilisi olarak temsil etti.

Avrupa'da yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinin, sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade edebildikleri Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) toplantısı Almanya'nın Karlsruhe kentinde düzenlendi. Türkiye'yi Almanya'da Türk heyeti ile birlikte temsil eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 2 gün süren kongrede delegasyon üyeleri, Karlsruhe Belediye Başkanı Dr. Frank Mentrup ve CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi ile bir araya geldi.

47 üye devletten, 150 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi toplantısında ulaşım, toplu taşımada dijitalleşme, akıllı ulaşım çözümleri, sosyal kapsayıcılık gibi konular işlendi. Türkiye heyetinde 2'si büyükşehir belediye başkanı olmak üzere toplam 7 belediye başkanı ve TBB temsilcileri yer aldı. Ukrayna'da erkek belediye başkanlarının savaşta olmasından dolayı toplantıya sadece kadın belediye başkanları ülkeleri adına temsilde bulundu.

"Bebeklerin öldüğü hiç bir savaşın kazananı olmaz"

"Masum insanların, bebeklerin öldüğü, hastanelerin bombalandığı hiçbir savaşın kazananı olamaz" diyerek, savaştaki mazlumlar için derin üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Kul, "Daha iyi bir dünya için, insanlık için barış için, adalet ve vicdan olmazsa olmazdır. Hiçbir acının dili, dini, ırkı olmadığını bilmek zorundayız. Ukrayna'nın yaşamış olduğu zulme karşı tam desteğiz. Rusya'nın yapmış olduğu zulme karşı çıkıyoruz. Ama lütfen bizim her birimizin çocukları var. Her bir anne evladının acısını yaşıyor. Onların gözyaşında farklılık yok. Ukrayna'ya destek olduğumuz gibi İsrail'in zulmüne karşı Filistin'e de destek olmak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Konuşmalar ve sunumların ardından, belediye başkanları karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Kurulda son derece önemli konuların değerlendirildiğini belirten Kul, 2 günlük süreçte tüm delegasyonu en iyi şekilde ağırlayan CEMR yetkililerine teşekkür etti.

Almanya'da önemli ziyaretler

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Karlsruhe kentinde düzenlenen toplantının ardından Almanya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Kul, Alman-Türk Ticaret Birliği'nin (DTGB) Frankfurt'ta düzenlenen toplantısına katılarak burada önemli temaslarda bulundu. Başkan Kul ayrıca, Avrupalı İş Adamları Derneği(EUBA) Başkanı Halil Kaya ve Berlin Turizm Ataşesi Ahmet Alemdar ile bir araya geldi. - SAMSUN