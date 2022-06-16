Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor - Son Dakika
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Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor

16.06.2022 14:42

Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü sırasında skandal bir şekilde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM'ye fezleke iletilmiş olur" dedi.

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde bir grup tarafından terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü gerçekleştirilmek istenmiş fakat yürüyüş, polis ekipleri tarafından engellenmişti. Kalabalıkta polisin durmasından faydalanan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz de polise yönelik yumruklu saldırı gerçekleştirdi. Aydeniz'in saldırısıyla ilgili fezleke düzenlendi. Fezlekenin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi bekleniyor.

"81'NCİ FEZLEKE OLACAK"

Bakan Bekir Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM'ye fezleke iletilmiş olur. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar gelmesi halinde Genel Kurul'a gelmekte ve sonra dokunulmazlığı kalkmaktadır. TBMM'de Salihe Aydeniz hakkında 80 fezleke var, yeni gelen fezleke ile 81 fezleke olacaktır. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci devam edecektir" dedi.

Son Dakika: Kadıköy'de polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e geliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz için "Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, yanında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını bizler ortaya koyuyoruz" demişti.

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Son Dakika Politika Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor - Son Dakika
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