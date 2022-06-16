Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde bir grup tarafından terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü gerçekleştirilmek istenmiş fakat yürüyüş, polis ekipleri tarafından engellenmişti. Kalabalıkta polisin durmasından faydalanan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz de polise yönelik yumruklu saldırı gerçekleştirdi. Aydeniz'in saldırısıyla ilgili fezleke düzenlendi. Fezlekenin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi bekleniyor.

"81'NCİ FEZLEKE OLACAK"

Bakan Bekir Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM'ye fezleke iletilmiş olur. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar gelmesi halinde Genel Kurul'a gelmekte ve sonra dokunulmazlığı kalkmaktadır. TBMM'de Salihe Aydeniz hakkında 80 fezleke var, yeni gelen fezleke ile 81 fezleke olacaktır. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci devam edecektir" dedi.

ERDOĞAN, "SÜRATLE HAREKETE GEÇİLMELİ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz için "Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, yanında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını bizler ortaya koyuyoruz" demişti.