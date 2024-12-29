Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı - Son Dakika
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Politika

Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı

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DEM Parti'nin İmralı'daki görüşme sonrasında paylaştığı teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye destek çıktı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" ifadelerini kullandı.

29.12.2024 13:00
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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, dün gerçekleşen İmralı görüşmesi sonrasında beklenen açıklamayı bugün yaptı.

MESAJDAN DESTEK ÇIKTI

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 7 maddelik mesajını paylaşan DEM Parti heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamadaki "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" ifadeleri dikkat çekti.

İŞTE TERÖRİSTBAŞININ 7 MADDELİK MESAJI

DEM Parti'nin açıklamasının tamamı ise şu şekildeydi; "İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

"DEVİR TÜRKİYE VE BÖLGE İÇİN KARDEŞLİK DEVRİDİR"

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

Teröristbaşı Öcalan\'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli\'ye destek çıktı

Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, İmralı, Terör, Dünya, PKK, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (69)

  • Tolga A.:
    yazıklar olsun. bu adamı gündem ettiniz. 10 sene önce ip sallayan bahçeli, oy ve koltuk kaygısı yüzünden, yolundan, ülküsünden sapmış, Türk milletine akıl tutulması yaşatmıştır. burada asıl problem ise bu adamın yanlış yolundan giden, uyanamayan seçmenidir. 401 188 Yanıtla
    Murat Kor:
    Sana ve senin gibilere yazıklar olsun ülke düşmanları 40 yıldır bittimi vurmakla o kadar şehit, yol aramaktan niye rahatsız oluyorsunuz çözüm olmazsa yine mücadele edilir bu kadar 4 8
    berke Adgzl:
    MHPKK 9 3
  • Ali Veli:
    Atatürk'ün kurtardığı ülkeyi şimdi bir terörist ten kurtarmasını bekleyen ve bunlara oy veren millete de yazıklar olsun 360 160 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    hani CHP oturuyordu masaya PKK ile 325 93 Yanıtla
    Ozgur Ozer:
    diğerleri masadan hiç kalkmamışki chp otursun… 12 0
    Yaşar hikmet:
    CHP nin yaklaşımı hiç doğru değildi ama beterini iktidar yaptı. 5 0
    null:
    oturmadımı 0 3
  • Kara kartal null:
    ocalan akp mhp yeni koalisyonu 274 104 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. 7 0
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