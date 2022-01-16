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Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum - Son Dakika

Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum

16.01.2022 21:41

Açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde gençlerle bulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekil Semra Güzel soruldu. "Bu konuyla ilgili bir adım atılacak mı?" sorusuna Erdoğan, "Ne demek? Sorulur mu bu? Adımlarımızı attık zaten. Süratle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili adımlar atıldı." şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'nde gençlerle bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı.

HDP'Lİ VEKİL SORULDU

Bugün yayınlanan programda bir genç, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li milletvekili Semra Güzel hakkında "Demokrasiye inanmış bir genç olarak demokrasinin simgesi olan meclisimizde, terör kamplarına gitmiş, teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum. Bu konuyla ilgili bir adım atılacak mı?" sorusunu yöneltti.

Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Sorulur mu bu?

"ADIMLARIMIZI ATTIK ZATEN"

Bu soruyu duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne demek? Sorulur mu bu?" diyerek adımların halihazırda atıldığını ifade etti.

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz dedik ve hemen müracaatımızı yaptık. Ve şu anda da 14 kişi onunla beraber olan var. Ve süratle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili adımlar atıldı. Hatta bu kişi -ismini anmamıza gerek yok- sözde milletvekili onun diğerlerinden dosyasını ayırıp bir an önce onunla ilgili adım atılsın diye de Meclis Başkanı ile bunu ayrıca konuştuk" dedi.

Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Sorulur mu bu?
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Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Semra Güzel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum - Son Dakika
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