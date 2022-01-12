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Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te! - Son Dakika

Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te!

12.01.2022 11:09
Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması üzerine hazırlanan dosya Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na gönderildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıktığı bildirilmişti.

Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlanmıştı.

Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderilmişti.

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Semra Güzel, TBMM, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te! - Son Dakika
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