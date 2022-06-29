Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi

29.06.2022 22:21

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları ortaya çıkan ve gözaltına alınan HDP vekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kandil'de PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin fotoğrafları ortaya çıkan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HDP'li vekil Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz başvurusunun kabulünün ardından şüpheli, evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'li vekil Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi
HDP'li vekil Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi
YORUMLAR
500
Son dakika: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi Son dakika: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi Osmanlı'nın ilk telsiz-telgraf istasyonunun 116 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı Osmanlı'nın ilk telsiz-telgraf istasyonunun 116 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
21:38 DSÖ, koronavirüse karşı uyardı: Salgın henüz bitmedi
18:34 Ali Babacan: 4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile yoksulluk sınırının altında
20:56 Yasak aşkını kabul eden Sinop Boyabat Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti
20:35 Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon euroyu gözden çıkardı
20:01 Dezenformasyon yasası görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı
19:56 Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti
19:55 NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 22:25:13. #1.11#
SON DAKİKA: Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement