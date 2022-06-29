Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kandil'de PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin fotoğrafları ortaya çıkan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz başvurusunun kabulünün ardından şüpheli, evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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