Türkiye ve Somali Ticaret İşbirliği Güçleniyor

25.03.2026 20:19
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'da düzenlenen DTÖ 14. Bakanlar Konferansı'nda Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki 320 milyon dolarlık ticaret hacmini artırma ve yatırımları teşvik etme konuları ele alındı. Bakan Bolat, enerji, madencilik, tarım, balıkçılık, savunma, finans ve altyapı gibi alanlarda işbirliğini artırma taahhüdünde bulundu.

Bakan Bolat ve Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan arasında gerçekleştirilen görüşmede, bu yıl diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı senesinin idrak edildiği belirtilmerek, kıtadaki en büyük ortaklardan Somali ile 320 milyon dolara ulaşan ticaret hacmini artırma, yatırımları teşvik etme ve iş ortamını iyileştirme konularında ortak çalışmalar ele alındı. Görüşmede Bakan Hassan, 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin Somali için tam bir dönüm noktası olduğunu ve sonrasında ilişkilerin ekonomik ve güvenlik perspektifinden dikkat çekici bir şekilde derinleştiğini ifade ederek, Somali'nin her anlamda Türkiye'nin desteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Somali ile enerji, madencilik, tarım, balıkçılık, savunma, finans ve altyapı başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğimizi artırarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - YAOUNDE

Kaynak: İHA

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Uşakspor’dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım Uşakspor'dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım
İstanbul Valiliği’nden Resul Emrah Şahan’ın iddialarına yanıt İstanbul Valiliği'nden Resul Emrah Şahan'ın iddialarına yanıt
İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze isabet etti İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze isabet etti
Bursa’da devrilen motosikletin sürücüsü öldü Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:26
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
