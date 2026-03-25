Türkiye ve Somali Ticaret İşbirliği Güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'da düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı kapsamında Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan ile bir araya geldi.

Bakan Bolat ve Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan arasında gerçekleştirilen görüşmede, bu yıl diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı senesinin idrak edildiği belirtilmerek, kıtadaki en büyük ortaklardan Somali ile 320 milyon dolara ulaşan ticaret hacmini artırma, yatırımları teşvik etme ve iş ortamını iyileştirme konularında ortak çalışmalar ele alındı. Görüşmede Bakan Hassan, 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin Somali için tam bir dönüm noktası olduğunu ve sonrasında ilişkilerin ekonomik ve güvenlik perspektifinden dikkat çekici bir şekilde derinleştiğini ifade ederek, Somali'nin her anlamda Türkiye'nin desteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Somali ile enerji, madencilik, tarım, balıkçılık, savunma, finans ve altyapı başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğimizi artırarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - YAOUNDE