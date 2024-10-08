TİKA'nın desteğiyle Filistin Sinjel Kız Lisesinde "Terzilik ve Moda Tasarımı" bölümü kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TİKA'nın desteğiyle Filistin Sinjel Kız Lisesinde "Terzilik ve Moda Tasarımı" bölümü kuruldu

TİKA\'nın desteğiyle Filistin Sinjel Kız Lisesinde "Terzilik ve Moda Tasarımı" bölümü kuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Filistin Sinjel Kız Lisesi bünyesinde Terzilik ve Moda Tasarımı bölümü kuruldu.

08.10.2024 18:18  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Filistin Sinjel Kız Lisesi bünyesinde Terzilik ve Moda Tasarımı bölümü kuruldu.

Ramallah'ın kuzeyinde bulunan 6 bin nüfuslu Sinjel Belediyesi, İsrail güçlerinin ve yasadışı yerleşimcilerin artarak devam eden saldırılarına maruz kalırken ilçedeki sosyo-ekonomik şartlar gün geçtikçe kötüleşiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar, Filistin'in tüm bölgelerinde olduğu gibi Sinjel'de de işsizlik oranlarında önemli artışlara neden oldu.

Kız öğrenciler "terzilik ve moda tasarımı" öğreniyor

1996 yılında kurulan ve 277 öğrencinin eğitim gördüğü İsra Kız Lisesinde öğrencilere mesleki beceri kazandırmak ve iş imkanları sağlamak üzere TİKA tarafından terzilik ve moda tasarımı bölümü kuruldu.

Proje kapsamında, entegre dikiş ve overlok makineleri, buharlı ütüler, vitrin mankenleri, kesim masaları gibi ekipmanlar okul idaresine teslim edildi.

Projenin açılış törenine, T.C. Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Filistin Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nafi Assaf, Sinjel Belediye Başkanı Mutaz Abdurrahman, Birzeit Eğitim Müdürü Luay Rimawi, Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Cihad Draidi, okul idaresi ve öğrenciler katıldı.

"Bölgedeki tek bölüm"

Törende söz alan Bakan Yardımcısı Assaf, Filistin'in bu zor zamanlarında Türkiye tarafından verilen bu desteğin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta siyasi olmak üzere güçlü desteğini her zaman gördüklerini, TİKA'nın da yıllardır bu tür projelerle Filistin halkına destek olduğunu ifade eden Assaf, Birzeit bölgesinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan bölümün kurulmasından ötürü TİKA'ya ve Türkiye'ye şükranlarını sundu.

T.C. Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Çobanoğlu da Türkiye'nin ve Türk halkının Filistin ile her zaman dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak TİKA'nın Filistin'de özellikle meslek edindirici, istihdam sağlayıcı ve gelir getirici projeler olmak üzere birçok proje yürüttüğünü ve bundan gurur duyduklarını dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, Politika, Ekonomi, Moda, Son Dakika

Son Dakika Politika TİKA'nın desteğiyle Filistin Sinjel Kız Lisesinde 'Terzilik ve Moda Tasarımı' bölümü kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki “Soyadı“ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
08:56 İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor
08:34 Kıvanç Talu, filminde de kendi kaderini yaşadı Kıvanç Talu, filminde de kendi kaderini yaşadı
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
03:04 Sabah tartışarak çıktığı evde eşinin cansız bedenini buldu kendi de intihara kalkıştı Sabah tartışarak çıktığı evde eşinin cansız bedenini buldu; kendi de intihara kalkıştı
01:00 Meksika’da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 18:44:03. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA'nın desteğiyle Filistin Sinjel Kız Lisesinde "Terzilik ve Moda Tasarımı" bölümü kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.