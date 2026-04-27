Times Meydanı'nda Ermeni yalanı protestosu
Times Meydanı'nda Ermeni yalanı protestosu

Times Meydanı\'nda Ermeni yalanı protestosu
27.04.2026 07:51  Güncelleme: 08:08
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan açıklamalarına Times Meydanı'nda Türk-Amerikan toplumu, söz konusu iddialara sert tepki göstererek birlik mesajı verdi

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan açıklamalarına Times Meydanı'nda Türk-Amerikan toplumu, söz konusu iddialara sert tepki göstererek birlik mesajı verdi

ABD'nin New York şehrinde Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ı sözde Ermeni soykırımı ile suçlayan açıklamalarına, Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşları sert tepki verdi. Kentin simge noktalarından Times Meydanı'nda düzenlenen protestoda, Mamdani'nin sözlerine tepki gösterilirken, iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi. Protesto gösterisinde Türk-Amerikan toplumu temsilcileri, söz konusu açıklamaların toplumda hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti. Gösteri boyunca birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, tarihi gerçeklerin çarpıtıldığı dile getirildi. Gösterinin düzenlendiği Times Meydanı çevresinde dolaşan iki reklam minibüsü, protestonun en dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Minibüslerin ekranlarında Türkiye tarihine ilişkin önemli bilgiler paylaşılırken, özellikle ASALA terör örgütünün 1970'li ve 1980'li yıllarda gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk diplomatlar ve sivillere ilişkin bilgiler New York halkı ile paylaşıldı.

"Türk-Amerikan toplumu dik duruş sergiliyor"

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkan Yardımcısı Gökhan Doğan, protestoda yaptığı konuşmada, "Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkan Yardımcısıyım. Türk-Amerikan toplumu bugün burada bir dik duruş sergilemek için bir araya geldik. Bu bizim için bir başlangıç oldu. Mamdani'nin bu söylemleri gerçekten Türk-Amerikan toplumunu derinden yaralamıştır. Ermenilerin yalan iddialarını, siyasetin içerisine bulaştırması her sene, yeknesak bir tekrar olmuştur. Biz artık bu konunun tarihçiler tarafından çözülmesini her platformda her yerde söylemeye devam edeceğiz. Mamdani'nin bu oyunun içerisine girmesi, gerçekten Türk toplumu çok derinden etkilemiştir. İnşallah bu söylemlerin bitmesi için, bu gerçek dışı iddiaların tekrarlanmaması için Türk-Amerikan toplumu bir araya daha sık gelecek, bu gerçek dışı söylentilere karşı durmaya, birlikte hareket etmeye devam edecektir" dedi.

"Daha güçlü ses çıkarmalıyız"

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Gülay Aydemir ise konuşmasında, "Burada tüm çatı kuruluşlarımız bugün sözde Ermeni soykırım yalanlarına karşı durmak için buradayız. Hep birlikte büyük bir güç olduk. Bu yalan iddiaları tekrarlayan ismin kimin olduğunun önemi yok. Türkiye için hepimiz birlikte burada, gerçekleri savunuyoruz. Tabiki daha güzel çalışmalar yapmalıyız. Özellikle son belediye başkanının yapmış olduğu konuşmalara karşı daha güçlü ses çıkarmamız, tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum. ve bunun ardında başka şeyler daha olduğuna inanıyorum. Böyle seçimlerde, Türkiye olarak, bizler buradaki yaşayan Türkler olarak farklı destekler vermeliyiz, ciddi katıklar vermeliyiz ki, destek verdiğimiz kişi de bizim tarafımızda olsun. Bunu sağladığımız sürece böyle konuşmalarla bir daha karşılaşmayacağız kesindir. Aynı zamanda şunu da söylemek isterim. Önümüzde Türk Günü yürüyüşü var. 16 Mayıs'ta yapılacak bu önemli toplantıya bütün Türkleri saat 11.30'da Madison Avenue ile 38. Street'in köşesinde buluşmaya bekliyorum. Herkesi davet ediyorum" dedi.

Birlik ve dayanışma mesajı öne çıktı

Protestoya katılan Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, benzer açıklamalara karşı daha güçlü bir duruş sergileyeceklerini vurgularken, Türk toplumunun birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi. Gösteri, yapılan açıklamaların ardından olaysız bir şekilde sona erdi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Times Meydanı'nda Ermeni yalanı protestosu - Son Dakika

SON DAKİKA: Times Meydanı'nda Ermeni yalanı protestosu - Son Dakika
