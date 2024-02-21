TİP, 68 il ve 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladı - Son Dakika
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Politika

TİP, 68 il ve 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladı

TİP, 68 il ve 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, partisinin 68 il, 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını açıkladı. Baş, ayrıca Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kaymasının gelecek yıllarda ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını belirterek, bu konunun Türkiye'nin en acil gündemi olması gerektiğini vurguladı. Baş, seçim programlarının bütünlükçü, katılımcı, eşitlikçi ve siyasal-sosyal hakları ön plana çıkaran bir yaklaşımı ele aldığını ifade etti.

21.02.2024 17:03
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TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, partisinin 68 il, 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını bildirdi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağındaki toprak kaymasının gelecek yıllarda çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını, Türkiye'nin en acil gündeminin bu olması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da ilk günden itibaren vatandaşları enkazdan çıkartmaya başladıklarını, temel ihtiyaçları bölgeye sevk ettiklerini anlatan Baş, "Bunları halkın dayanışmasıyla, halkın emeğiyle yaptık. Belediyecilik aslında bizim Hatay'da yapmaya çalıştığımızdır. O yüzden yurttaşlarımızın hiç şüphesi olmasın. Türkiye İşçi Partisinin belediyeyi kazandığı yerde derdi ihaleler olmaz; derdi o ilçeyi herkes için güvenli yuva haline getirmek, o ilçeyi bir işçi kenti yapmak olur." diye konuştu.

Baş, partisinin 68 il, 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını, bazı bölgelerde de bağımsız belediye başkan adaylarını destekleme eğilimleri olduğunu belirtti.

İstanbul'un Kadıköy Belediye Başkan adayının TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu açıklayan Baş, "Sevgili Doğan'a zor ama keyifli mücadelesinde başarı dileklerimi bir kez daha iletmiş olayım." dedi.

Seçim programlarının 4 ana başlığını paylaşan Baş, şunları söyledi:

"Birincisi, bütünlükçü, planlı yaklaşımı ele alacağız. İkincisi, katılımcılıktan asla taviz vermeyeceğiz. Üçüncüsü, eşitlik ilkesini uygulayacağız. Belediyelerin kapılarını rantçılara kapatacağız, bütün yurttaşlarla eşit ilişki kuracağız. Dördüncüsü siyasal ve sosyal hakları gerçek birer hak haline getireceğiz."

Kaynak: AA

Erzincan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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