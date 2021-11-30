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TİP Genel Başkanı Baş: "Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum" - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Baş: "Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum"

30.11.2021 16:07
TİP Genel Başkanı Baş: "Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum edilmiş durumda.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum edilmiş durumda." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, patronları zenginleştirmek için bilerek ve isteyerek Türkiye'yi bir yıkıma sürüklediğini iddia etti.

Türk lirasının, döviz karşısında her geçen gün değer kaybettiğini belirten Baş, ham madde ve enerji başta olmak üzere ülkenin pek çok gereksiniminin dolarla karşılanması nedeniyle hayatın her alanında pahalılığın söz konusu olduğunu ileri sürerek, "Ürünlere zam geliyor, faturalara zam geliyor, vergilere zam geliyor. Sonuç olarak vatandaşın alım gücü her geçen gün düşüyor." diye konuştu.

Erkan Baş, vatandaşın eskiden asgari ücretle ev kirasını ödeyebilirken, bugün bunun mümkün olmadığını dile getirerek, bağımsız araştırmacılara göre, enflasyonun yüzde 50'ye dayandığını savundu.

İmkanı olan vatandaşların borçlanabildiğini ancak borcunu ödeyebilmek için tekrar borçlandığını iddia eden Baş, şunları kaydetti:

"Bir borç sarmalı içerisinde yaşıyoruz. İktidarın bu politikalarının doğrudan bir sonucu olarak bugün memlekette 35 milyon insanın bankalara 900 milyar liranın üzerinde borcu var. Ülkenin yüzde 99'u ya işsiz ya da 3 kuruş maaş için ömrünü tüketen işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Türkiye'de asgari ücret diye bir şey kalmadı. Asgari ücret, artık fiilen bir ortalama ücret. Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum edilmiş durumda. İktidar, 'çok artıracağız' diyerek bir beklenti yaratıyor. ya arkadaş, arttırsan ne olur? En fazla 12 ayda o arttırılan rakamla bugün alabileceğimiz şeyleri bile alamaz hale geleceğiz."

TİP Genel Başkanı Baş: Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum
TİP Genel Başkanı Baş: Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum
TİP Genel Başkanı Baş: Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum
TİP Genel Başkanı Baş: Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum

İşçi Partisi, Erkan Baş, Türkiye, Mahkum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Baş: "Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle yaşamaya mahkum" - Son Dakika
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