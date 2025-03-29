CHP lideri Özgür Özel Maltepe mitinginde kalabalığa sesleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınması sonrası CHP, Maltepe'de miting düzenliyor.

Burada konuşma yapan Özgür Özel, "Saraçhane'ye koşan milyonlar bize şunu gösterdiler... Biz artık endişeyi, korkuyu, yorgunluğu evde bıraktık. Sokaklardayız, meydanlardayız... Bugün metrolarda, Marmaray duraklarında, iskelelerde mitingler var. 2 bin öğrenci istasyonda protesto yapıyor" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

19 Mart darbe girişimine karşı dimdik ayakta duranlara, ülkesine, milletine, geleceğine sahip çıkanlara, korkmayanlara, sinmeyenlere, bir adım geri atmayanlara, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan Türkiye ittifakının tüm renklerine, karşımızdaki bir avuç zalime teslim olmayan milyonlara merhaba.

Sincan'a, Edirne'ye, Silivri'ye, Kandıra'ya, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, siyasetçilere, en çok da hepimizin gelecek umudu öğrencilere merhaba. Herkes memleketine gidebilir, parası olsa tatile gidebilir. Bugün bu meydana gelip toplanmak, bu iradeyi ortaya koymak, 'bu büyük mücadele aksar' dediler ama Silivri'de yatan arkadaşlarımız da bizler de 19 Mart'ta yaşananlardan sonra neredeyse sokağa çıkmayı yasaklayıp, İstanbul'un iradesini yalnız bırakmaya çalışanlara inat, Saraçhane'ye koşan milyonlar bize artık endişenin, korkunun evde kaldığını gösterdiler. Sokaklardayız, meydanlardayız.

"BUGÜN BURADA BİR TARİH YAZILIYOR"

Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, Marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokraisi araç gören, kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapanları yeneceğiz. Bu güzel ülkeyi onlara asla teslim etmeyeceğiz. Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 1 kez, İstanbul'da ise 3 kez Erdoğan'ı ve karşısına çıkardığı adayları, Meclis başkanlarını, başbakanları, bakanları yendi.

"BELEDİYELERİ SİLKEME TALİMATI VERDİLER"

Biz bu süreci bir zafer, bir kibir, kazanmanın tadını çıkarma değiL bir görev olarak gördük. Türkiye'de bütün seçmenlerin, bizi sandıkta destekleyen bütün demokratlara yakışan şekilde çalışmaya devam ettik. Biz milletten aldığımız yetkiyi kimseyle didişmeden, kutuplaşmadan, o ağzı kötü, zihni kötü, her fırsatta hakaret yağdıranlara uymadan, AKP'nin, MHP'nin kıymetli ama hor gördüğü seçmenlerle ilişki kurduk. Hepimizin gözü önünde 'silkeleyin' talimatı verdi. CHP'li belediyeleri silkeleme hadsizliğine giriştiler.

19 Mart'ta Ekrem Başkanı gözaltına alıp 4 gün tuttular. İşte o bir kırılma anıydı. Ya bekledikleri gibi herkes evinde oturacaktı ya da dünyanın en korkak saldırısına karşı millet cesaret kazanacaktı. İstanbul Üniversitesi önüne çekilen barikatı yıktı attı. İstanbul Üniversitesi'nin öncü sesine ODTÜ'nün devrimci sesi eklendi. Tüm üniversiteler eklendi. Bu süreçte her gece biz çoğaldıkça, daha kalabalık oldukça, Ankara ODTÜ'ye yürüdükçe mücadele büyüdü. 15 buçuk milyon kişi geldiler ve seçtiler. "Tek adama hayır, diktaya hayır, millet biziz, biz kazanacağız" dediler.

"ADAYIMI YANIMDA SANDIĞI ÖNÜMDE İSTİYORUM"

Tarihin en büyük buluşmasını burada gerçekleştiriyoruz. Darbeciler hala iktidarda oldukları için şu an başımızda cunta pozisyonunda duruyorlar. Çeşitli cezalarla lisansları iptal edilmeye çalışılan Tele 1, Sözcü TV, Halk TV ile dayanışma içerisinde olacağız. Erdoğan'a tarihin en büyük meydan okumasını yapıyorum. Ekrem Başkan diyor ki yargılanmam TRT'den canlı yayın yapılsın. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Tanık yok, şahit yok, delil yok. FETÖ'den miras kalan gizli tanıklar.

MALTEPE'DE 2.2 MILYON KİŞİ!

Öte yandan Özel, Maltepe'de anlık olarak 2.2 milyon kişi olduğunu duyurdu.

İMAMOĞLU'NDAN MEKTUP

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun mesajını okudu:

Bu uyduruk davada kendisini aklamak zorunda olan ben değilim. Erdoğan kendini aklamak zorunda. Ahmak davasından kreşleri kapatmak için açtıkları davalara, bana yapılanların kirli bir operasyon olmadığını Erdoğan kanıtlamak zorunda. Mertlikten uzak hamleleriyle kendisini seven vatandaşları utandırıyor. Daha önce de devletin gücünü kendi gücü zannedenlerin, kendi iradesini milletin iradesinden üstün görenlerin zorla istikamet yaratmaya çalıştıklarını gördük. Türkiye, istikamet belirleyenin millet iradesi olduğunu her seferinde kanıtlamıştır. İktidarın hesabını boşa çıkarttınız. Geleceğinize, özgürlüğünüze sahip çıktınız. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; hepiniz 'özgürlük benim karakterimdir' dediniz. Şimdi çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz.

"KORKU DUVARLARI YIKILMIŞTIR"

İmamoğlu'nun mektubunun devamı İmamoğlu'nun videosu gösterilerek dinletildi. İmamoğlu şunları söyledi:

Korku duvarları yıkılmıştır, gençler, kadınlar ayaktadır. Ben bu yola çıkarken bir söz verdim. Hak yemem, hakkımı da yedirmem dedim. Sözümde duracağım, geri adım atmayacağım. Kendimi önce Allah'a sonra millete emanet ediyorum. Millet büyüktür. Millet bütün iktidarlardan büyüktür.

İMAMOĞLU YAPAY ZEKAYLA MALTEPE'DE

İmamoğlu'nun yapay zekayla oluşturulan videosu Maltepe'de mitingde yayınlandı. Videoda İmamoğlu şunları söyledi:

"Şu an Silivri'de tutsak olduğum için yanınızda olamıyorum ama kalbim, ruhum sizinle. Resmen cumhurbaşkanı adayı oldum. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere, emek veren destek olan herkese teşekkür ediyorum. Önce Allah'a olan inancım ve dualarımla, sonra milletime olan bağlılığım ve hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum.

"MİLLET DEVLETİN SAHİBİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Gücümüzü milletten alarak bu kararlı, meşakkatli ve uzun yolculukta tüm muhalefetle tarihi bir dönemi yaşayacağız. Mertlikle namertliği yeneceğiz. Ben bir makam değil uzun, zorlu ve tuzaklarla dolu bir mücadeleye talibim.

Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna daha ne tertipler kurabileceğini çok iyi biliyorum. Hiç korkmuyorum, aziz milletimiz birleşmiştir. Millet devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Asla geri adım atmayacağım. Dürüstçe, mertçe yarışacağım.

Kendimi önce Allah'a sonra millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür."

MANSUR YAVAŞ: VATAN SEVGİSİNDE BİRİZ

Mitingde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Bizler farklı düşünebiliriz ama vatan sevgisinde biriz. Bizler bu memeleketin taşında toprağında hakkı olanlarız, Mustafa Kemal Atatürk'ün, cumhuriyetin çocuklarıyız. Bir tarafımız sol, bir tarafımız halktan yana milliyetçi bayraktan yana, bir tarafımız Atatürkçü ilimden, irfandan yana, bir tarafımız demokrat adaletten yana. Biz bu toprağın hamuruyuz ve artık bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bugün burada toplanmamızın bir sebebi var çünkü vicdanlar sızlıyor, adaletin terazisi bozulmuş, hukukun gözü artık bağlı değil, gözünü açmış, kimi görmek istiyorsa ona göre karar veriyor.

Burada haksızlıklara, hukuksuzluklara ses yükseltmek için toplandık. Bunun son örneği Ekrem İmamoğlu. Burada toplanan yüz binler olarak selam olsun Ekrem Başkanı'mıza. Bu halkın oylarıyla İstanbul'u kazanan, millete hizmetten başka suçu olmayan bir kardeşimiz, hukuksuzca, delilsizce, kuralsızca susturulmak isteniyor. Çünkü halkın iradesi, bazı iradelerden daha güçlü oldu. Çünkü millet 'yeter' dedi, 'Her şey çok güzel olacak' dedi. Bir belediye başkanı değil, bir umut cezalandırılıyor farkında mısınız? Artık bu bir kişinin davası değil, halkın davası. Adalet terazisi bu kadar eğilirse bir gün bu ülkenin bütün dürüst insanlarını zindanda bulabiliriz. Ama biz susmayacağız çünkü biz biliriz. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma yöneltilmiş bir tehdittir ve o tehdit karşısında halkın gücü en büyük kalkandır.

"ZAPTETMEYE ÇALIŞTIKLARI ŞEY BİR NESLİN ÖZGÜRLÜK HAYALİ"

Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen yurttaşlarımız, bu ülkede artık sabah güneş doğarken umut doğmuyor. İnsanlarımız sabah işe değil, geçim derdine uyanıyor. Pazara çıkan anneler, fiyat etiketlerine değil, çocuklarının gözlerine bakıyor. Bir emekli, ay sonunu nasıl getireceğini hesaplayamıyor artık çünkü o ayı çoktan bitmiş, onun borcu ayları geçmiş. Ekrem Başkanı'mıza yapılan hukuksuzluk sonrası ilk olarak gençler sokağa çıktı. İlk adalet ve demokrasi talebi, umutlarını ellerinden almaya, hayallerini yok etmeye çalıştıkları gençlerden çıktı. Hepimiz o gençlik köprüsünden geçtik. Hepimiz zamanında haksızlık, hukuksuzluklar karşısında yer aldık. Yeri geldi meydanlara indik, tıpkı sizin yaptığınız gibi elimizde Türk bayraklarıyla memleketimize ve kendi geleceğimize sahip çıktık. Bizim de önderimiz bugünkü gençler gibi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Anayasal ve demokratik taleplerini medenice kullanan tüm gençlerimizi buradan selamlıyorum. Doğru olanı yapıyorsunuz, adaletsizliğe sessiz kalmıyorsunuz, Atatürk'ün çevresinde toplanıyorsunuz. Bu mücadelenizde yanı başınızdayız. Devlet, polisleriyle bu çocukların güvenliği için risk oluşturmak yerine onların güvenliğini sağlamalı.

Bu ülkede adalet yerle bir olursa yatırımcı da kaçar, genç de kaçar, umut da kaçar. Ekonominin temeli güven duygusudur. Eğer bir sabah hukuk değişiyorsa, bir belediye başkanı yargısız infaza uğruyorsa, gençler düşüncelerini söyledi diye gözaltına alınıyorsa, hatta tutuklanıyorsa bu ülkede ne döviz kuru durur, ne esnaf ayakta kalır, ne de çiftçi toprağına umutla bakar. Milletin sırtına yüklenen her hukuksuzluk aynı zamanda cüzdanına da zam olarak dönüyor. Çünkü hukuk çökerse ekonomi de çöker. Adalet yıkılırsa ekmek de küçülür. Elbette bu düzen değişecek. Bu ülkenin bir umudu var; okul kapısında bekleyen, gece yurt odasında hayal kuran, sabah gözaltı aracıyla tanışan gençlerimizdir. Bugün o gençler susturulmak isteniyor ama bilmiyorlar ki bu milletin gençleri korkuyu değil, cesareti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendi. Aslında zaptetmeye çalıştıkları şey bir neslin özgürlük hayali ve talebidir. Gençlerini zindanla susturmaya çalışan bir ülkenin yarını olmaz. Gençlik susmaz.

"BU ÜLKE 85 MİLYONUN EVİ OLMALI"

Artık yeter, artık bu ülke bir kişinin, zümrenin değil, 85 milyonun evi olmalıdır. Bu ülke, 'Benden değilsen düşmansın' diyenlere değil, 'Sen yoksan bir eksiğiz' diyenlere emanet edilmelidir. Bir annenin duası, emekçinin alın teri, bir çocuğun geleceği sandığa konacak ve bu sandığı hep birlikte bizler getireceğiz. Tüm muhalefet olarak o sandık gelecek. Bu saatten sonra kendini muhalif hisseden hiçbir kesimin armudun sapı, üzümün çöpü veya başka bahaneler üretmek suretiyle ayrı kalmak lüksü bulunmamaktadır. Hep bir araya gelmek zorundayız. Ya hep beraber olacağız ya hep beraber kaybedeceğiz. Ekrem Başkan'ın duruşmasının olduğu gün otobüsün üstünde bir konuşma yapmıştık. Orada şöyle söylemiştim: Silivri kapatılsın. Bu ülkede özgürlüklerin gasp edilmesinin simgesi halini aldı artık. Cezaevleriyle övünmek yerine cezaevlerini kapatmakla övünmeliyiz artık. Başta Ekrem Başkan olmak üzere tüm seçilmişlerin gençlerle birlikte serbest kalmasını talep ediyoruz."

DİLEK İMAMOĞLU: BİZ 86 MİLYONLUK BİR AİLEYİZ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne katıldı.

Mitingte konuşan Dilek İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sonunda söyleyeceğimi, başta söylemek istiyorum, 'bu daha başlangıç, mücadeleye devam'. Ekrem için değil, evlatlarımız için kendimiz için değil, Türkiye için mücadeleye devam.

Yarın bir bayram sabahına birlikte uyanacağız. Bayramlarda aramızda ayrı gayrıyı bir kenara bırakıp, güzel temennilerimizi paylaşırız. Hayata iyi tarafından bakarız. Ama yarın milyonlarca ailenin bayramı, yoksulluğun, adaletsizliğin, çaresizliğin, acısıyla gölgelenecek. Geçim derdi yüzünden evladına, torununa gönlünce harçlık veremeyenlerin, ihmaller yüzünden depremlerde, yangınlarda sevdiklerini yitirenlerin, adalet arayıp bulamayanların, hakkı yenenlerin, hak etmediği halde dört duvar arasında tutuklu olanların bayram sevinci eksik olacak.

Bizim ailemiz de bu bayrama babasından uzak girecek. Kızım, oğullarım babalarıyla yan yana olamayacak, aranızda olamyacak. Ekrem, sevdiklerine sarılamayacak. Ve tabii Ekrem'le birlikte haksızlık ve hukuksuzluğa uğrayan tüm ekip arkadaşları ve aileleri de bu bayram sevincini eksik yaşayacak. Elbette çok üzülüyoruz, elbette içimiz yanıyor. Ama gelecek güzel günlere inancımızı asla getirmeyeceğiz. Birbirimizin acısını paylaşmaya, birbirimize umut ve cesaret vermeye mecburuz. Çünkü biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz.

Asıl marifet, kimseyi ayırmadan herkes için mücadele etmek, herkesin sevgisini, saygısını kazanmaya çalışmaktır. Ekrem bu anlayışla siyaset yaptı. Herkesi eşit gören bir anlayışla, hiç kimseyi ayırmadan bu şehri yönetti. Ve İstanbullular biliyor ki çok iyi yönetti.

"KİM MİLLETE ZİNCİR VURABİLİR"

Ekrem, İstanbul'un bütün sokaklarında, çarşılarında, pazarlarında huzurla dolaşır. Yalnız İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında kendisine gösterilen büyük ilginin, sevginin karşısında hiçbir kibre kapılmadan, tepeden tırnağa tevazuya dolaşır. İşte bunun için Ekrem'i cezalandırıyorlar. Milletin ona olan sevgisi karşısında aciz kaldıkları için cezalandırıyorlar. Asla Ekrem kadar bu milletin gönlüne giremeyeceklerini biliyorlar, onun için cezalandırıyorlar. İstediğinizi yapın, Ekrem'e ceza işlemez. Soruyorum size, hangi duvar sevgiye engel olabilir? Hangi demir parmaklık gerçeği hapsedebilir? Kim millete zincir vurabilir?

Ekrem'in tutuklanması herkesten çok gençlerin kanına dokundu. Adalete ve demokrasiye sahip çıkmanın, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak olduğunu en çok gençler hissettiler. Onun için bir araya geliyorlar, tepkilerini demokratik yolla dile getiriyorlar İşte şimdi de buradalar. Bu değerli gençleri, bu güzel evlatları suçlu gibi göstermeye çalışanlar, bu gençlerin içinde en ufak bir kötülük olduğunu zannedenler bu meydana iyi baksınlar. Bu gençler, depremlerde, orman yangınlarında kimseden bir emir beklemeden en önde yardıma koşanlardır. Tıpkı ülkemizin bütün gençleri gibi. Bu ülkenin tüm çocukları, tüm gençleri bizim evladımızdır. Bütün anneler bunu böyle bilir, böyle hisseder. Evlatlarımızı haksız, hukuksuz yere siyasi maksatlarla kolayca suçlu ilan edip parmaklıklar ardına koyamazsınız. Adaletsizliğe itiraz eden, haklarını arayan evlatlarımıza türlü türlü eziyetler, adaletsizlikler yaşatamazsınız. Türkiye kendi evlatlarına, kendi evlatları eliyle acılar çektiren bir ülke olamaz, olmayacak.

Adaletsizliğe, haksızlığa karşı durmanın partisi, ideolojisi yoktur. Bu bir vicdan meselesidir. Annelerin vicdanına sığmayan, annelerin yüreğini yakan yöntemlerle iktidarımızı koruyamazsınız. Bu gerçeği görmezden geldiğiniz için, annelerin ahını aldığınız için yenileceksiniz. İyi insanların temiz kalplerine, dualarına yenileceksiniz. Bir avuç insan yenilecek, milletçe birliğimizi, kardeşliğimizi kazanacağız. Bir avuç insan yenilecek, milletçe huzura, refaha kavuşacağız. Bu ülkeyi güzellik kurtaracak, şefkat kurtaracak, sevgi kurtaracak. Biliyorum, benimle aynı duyguları, aynı umudu paylaşıyorsunuz. Varlığınızla güç veriyorsunuz. Ben şimdi tekrar etmek istiyorum, adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Bu ülkenin yolunda birlikte mücadele edeceğiz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz."

"OĞLUM DEVLETİNE HİZMET EDİYOR"

Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu ise, "Her şey çok güzel olacak. Oğlum devletine hizmet ediyor, bütün halkını seviyor. Halkı onu seviyor. Teşekkür ediyorum ona ben. Benim oğlum çalışkan oğlum' dedikten sonra alandakileri selamladı.