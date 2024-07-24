TİP Genel Başkanı Baş, vatandaşların yoksullaştığını söyledi

Politika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, vatandaşların yoksullaştığını belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatan Baş, 154 kişilik bir listeden bahsedildiğini, listede kendisinin de bulunduğunu söyledi. Erkan Baş, "Eğer bu tehdit ise yarım adım bile geri atan namerttir." dedi.

Gazetecilerin ve halkın susturulmak istendiğini belirten Baş, MHP'nin iç hesaplaşmalarının kendisini ilgilendirmediğini ifade etti.

Erkan Baş, " Ankara'nın göbeğinde siyasetçi kimliği ile bilinen birisi cinayete kurban gidiyorsa, bu gizlenmek isteniyorsa, bu memleketin gündemidir. Sokağa çıkın, her yurttaş temel meselenin adalet olduğunu, ülkenin adaletsizlikler imparatorluğuna döndüğünü söyleyecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatan Baş, iktidarın emekliye 12 bin 500 lira maaş vermekle övündüğünü belirtti.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini eleştiren Baş, şöyle devam etti:

"Meclis geçen dönem Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu kurdu. Üyeler araştırdılar, konuştular, Türkiye'yi gezdiler, oy birliğiyle rapor hazırlandı. Rapor, Genel Kurulda da görüşüldü. Sorunun nasıl çözülmesi gerektiği konusunda herkesin altında imzası bulunan bir belge var ortada. İktidar, geride kalınan dönemde altına imza attığı görevleri yerine getirmedi. Şimdi, Meclis kapanmak üzereyken apar topar kanun teklifi getiriyorlar. Komisyon raporunun neyi eskidi?"

Halkın gündemini konuşmaya devam edeceklerini söyleyen Baş, vatandaşların yoksullaştığını dile getirdi.

Para ve sermaye cephesine karşı "alın teri ve gözyaşı ittifakı"nın oluşturulması gerektiğini ifade eden Baş, herkesi bu ittifaka davet ettiğini sözlerine ekledi.