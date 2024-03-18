Türkiye İşçi Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının adaylığını çekti

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere 13 gün kala Türkiye İşçi Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını çektiğini duyurdu. YSK'nın seçim takvimine göre, aday listeleri kesinleştiği ve oy pusulalarının basımına başlandığı için Zan'ın seçim pusulasında adı ve resmi, TİP'in amblemi altında yer alacak. TİP'in, Zan'ı adaylıktan çektiklerine ilişkin kararı, fiilen partinin desteğinin çekildiği anlamına geliyor.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere 13 gün kala Türkiye İşçi Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını çektiğini duyurdu. YSK'nın seçim takvimine göre, aday listeleri kesinleştiği ve oy pusulalarının basımına başlandığı için Zan'ın seçim pusulasında adı ve TİP'in amblemi altında yer alacak. TİP'in, Zan'ı adaylılktan çektiklerine ilişkin kararı, fiilen partinin desteğinin çekildiği anlamına geliyor.
ZAN, SEÇİME TİP AMBLEMİ ALTINDA GİRECEK
Peki süreç nasıl işleyecek? Gökhan Zan'ın adaylığı oy pusulasında görülecek mi? Kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edildiği ve oy pusulalarının basımına başlandığı için Zan'ın adı TİP ambleminin altında yer alacak. TİP'in Zan'ın adaylılığını çektiklerine ilişkin kararı, fiilen partinin desteğinin çekildiği anlamına geliyor.
Konuya ilişkin yasal mevzuat Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 16. maddesinde şu şekilde düzenlenmiş:
''Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takviminde belirtilen yasal sürenin geçtiği ifade edilen açıklamada, Adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20'nci gün ilan eder. Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibare alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilir.''
''ADAYIM VE ÇEKİLMİYORUM''
Türkiye İşçi Partisi (TİP)'nin Hatay'da aday gösterdiği Gökhan Zan'ı seçimlere 13 gün kala "Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır" ifadeleriyle geri çekti.
Adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan Zan, yaptığı açıklamada, "Adayım ve çekilmiyorum. TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadım, korkmayacağım" dedi.
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