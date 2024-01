Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı

Türkiye Komünist Partisi, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu İstanbul'un Kadıköy ilçesinden belediye başkanı adayı olarak gösterdi.

"TOPLUMUN MUTLULUĞUNU MERKEZE KOYMAYAN BİR ANLAYIŞI KABUL ETMİYORUZ"

TKP'den yapılan açıklama şöyle; "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler sonuçları itibarıyla; düzen partileri arasında ya da kendi içlerinde kent rantının nasıl yönetileceği ve kimler tarafından paylaşılacağı üzerinden şekillenmektedir. Halkın yerel yönetimlere oy kullanmak dışında her biçimdeki katılımını dışlayan, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi, emekçilerin hakları, barınma, ulaşım, eğitim, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere toplumun mutluluğunu, sağlık ve refahını merkeze koymak yerine, belediyeleri bir şirket gibi görüp kâr ve rant odaklı bir kurum olarak kurgulayan bu anlayışı değiştirmek zorundayız.

"BELEDİYE HİZMETLERİ SERMAYE ÇEVRELERİNİN KAR KAPISI HALİNE GELDİ"

Ülkemizde istisnalar dışında Kadıköy'ün de parçası olduğu binin üzerinde belediye benzer durumdadır. Her bir yerelin sorunları ağırlaşmış, halkın vergileri ile ortaya çıkan olanaklar üzerinden sürdürülmesi gereken belediye hizmetleri sermaye çevrelerinin kâr kapısı haline gelmiş, halk belediyeye ve belediye hizmetlerine yabancılaşmıştır. Bugün Türkiye'de düzen belediyeciliği olarak özetleyebileceğimiz bu tablo, yerel yönetimlerde yeni bir yaklaşımın ne kadar yakıcı hale geldiğini göstermektedir. Sözünü ettiğimiz bu yeni yaklaşım ranta kapalı, sermayenin değil halkın çıkarlarını gözeten, halkın her ölçekte yönetime katıldığı, eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışıdır. İhtiyacımız olan komünist esaslara dayalı, halkın kendisini ve kentini yönettiği şeffaf, demokratik halkçı belediyeciliktir. Komünist esaslara dayalı halkçı belediyecilik mümkündür. On yıl önce Ovacık'ta, daha sonra Dersim-Tunceli merkezde başarıyla yürütülen yerel ittifak modeli bunun son örneği olmuştur. 2014 yılında Ovacık'ta Ovacık Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak TKP listesinden seçime girerek kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019'da aynı başarıyı Dersim merkezde Dersim Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak yinelemiş, halkımız Türkiye'nin her yerinde büyük bir heyecanla ve "Komünist Başkan" yakıştırmasıyla bu başarıyı olumlamıştır.

"KOMÜNİST ESASLARA DAYALI HALKÇI BELEDİYECİLİK"

Diğer taraftan, komünist esaslara dayalı halkçı belediyecilik örneklerini çoğaltmaya yönelik çalışmalarımız devam etmiş, pek çok demokratik sol, sosyalist parti ve kurumla bu anlayış çerçevesinde ittifak ve işbirliği olanaklarının masaya yatırıldığı görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Halk Dayanışması Adayı olarak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan Adayı gösterilmesine karar verilmiştir. Kadıköy, emekçilerin, bilim, sanat, kültür kurumlarının, kadın, ekoloji ve siyaset çevrelerinin bir arada yaşadığı birikimli bir yaşam alanıdır. Kadıköy aynı zamanda 81 ilden insanın bir arada yaşadığı çağdaş kimliği ile ön plana çıkmış yerellerden biridir. Kadıköy halkı bu birikimi ile savunduğumuz programı uygulayabilecek potansiyele sahiptir. Kadıköy'ün bu rolü üstleneceğine ve yerel yönetimlerde yeni bir dönemin başlatılmasında rol oynayacağına inanıyoruz.

"KADIKÖY'Ü RANTA KAPATIP,HALKA AÇACAĞIZ"

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adaylığını destekleyen ve değerlendirme aşamasında olan siyasi parti ve kurumlarla görüşmeler devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Kadıköy Halk Dayanışması ittifakının tüm bileşenleriyle yerel seçim çalışmamızı başlatacağız. Kadıköy'de güçlü bir halk ittifakı ve işbirliği ile komünist esaslara dayalı halkçı belediyeciliğin en ileri örneklerinden birini hep birlikte yaratacağız. Kadıköy'ü ranta kapatıp, halka açacağız."

CHP'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE

Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul'un Kadıköy ilçesinden Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday göstermesi CHP'nin yıllardır cepte gördüğü ilçede kıyasıya bir yarışın yaşanacağı yorumlarına neden oldu. Öte yandan İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşlara da telefonla anket yapıldığı ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy adayı olması durumunda oy verip vermeyeceklerinin sorulduğu öğrenildi.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

On bir kardeş olan ve yoksul bir aileden gelen Fatih Mehmet Maçoğlu, 1968'de Ovacık'ın Çemberlitaş Köyü'nde doğdu. İlk öğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okudu. Daha sonra Bingöl Sağlık Lisesi'ni kazandı. Ailede okuyan tek kişi olan Maçoğlu, Bingöl Sağlık Lisesi'nden sonra Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı. Daha sonra askerlik durumundan kaynaklı Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerlik bittikten sonra da Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı.

1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası'nın aktif üyesi olarak işyeri temsilciliğinde bulundu. 2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu. Evli iki çocuk babası olan Maçoğlu, 2014'te yerel seçimlerede Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) adayı olarak Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçilerek beş yıl boyunca Ovacık' ta görev yaptı.