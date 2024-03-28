AKP İzmir adayı Hamza Dağ\'a TKP\'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı

Politika

Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" ilan etti

Bugün bazı haber sitelerinde yayınlanan videoda yer alan ve AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ'a "TKP'liyim AK Parti'ye oy vereceğim" diyen kişi, tartışma yarattı. TKP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Savaş Sarı, videodaki gencin TKP ile bağı olmadığını açıkladı.

SERVİS EDİLEN HABER TARTIŞMA YARATTI

"İzmir AK Parti belediyeciliğine hasret kalmış! Hamza Dağ ile tokalaşan gencin sözleri dikkat çekti. TKP'liyim size oy vereceğim" başlığıyla servis edilen haber büyük tartışma yarattı.

DAĞ: TKP'DEN İLK KEZ DUYUYORUM

Haberde "Türkiye Komünist Partili (TKP) olduğunu söyleyen bir genç, Hamza Dağ'a ilk defa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi. Gencin bu sözleri üzerine ise, Dağ, 'CHP'li çok duydum, İYİ Partiden de duydum da TKP'den ilk kez duyuyorum' yorumunda bulundu" ifadeleri kullanıldı.

TKP'Lİ İSİMDEN İDDİALARA YANIT

Yapılan paylaşıma yanıt veren Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Savaş Sarı, paylaşımdaki kişinin TKP'li olmadığını belirtti. Sarı, "Reklam yapmak için insanları dilediğiniz gibi TKP'li yapamazsınız Hamza Dağ. Bu kardeşimizin TKP ile bir bağı yok. Ama TKP'ye sempati duyuyorsa kapımız her zaman açık. Buyursun gelsin anlatalım AK Parti'ye asla oy vermemesi gerektiğini" dedi.

AK PARTİ'DE GÖREVLİ İDDİASI

Haberin ardından videodaki kişinin AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nda görevli biri olduğu iddia edildi.