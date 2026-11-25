Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Toprak Mahsulleri Ofisi 12,6 milyon ton ürün alımı yaptı, bunun karşılığı 231,5 milyar lira ödedi" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları ile Bakanlığa bağlı kuruluşların bütçe ve kesin hesaplarını görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler tamamlandıktan sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yumaklı, bazı ürünlerde yaşanan pazar sorunlarına karşı Çin ve Rusya'ya ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve pazarlama çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti. Küresel konjonktürün de etkisiyle zorlu bir süreçten geçildiğini kaydeden Yumaklı, bu sürecin birlikte aşılacağını ifade etti.

"Üretim konusuna sadece bir bakanlık görevi olarak bakmamak gerekir"

Bakan Yumaklı, üretim planlamasının uzun yıllardır ülkede konuşulduğunu belirterek, "2024 yılından itibaren uygulamaya başlandı. Bu son derece büyük bir kütleyi tek başına bir tuşa basarak hemen hareket ettirmeniz mümkün değil. Bir yola girdik, olması gereken bir şeydi zaten. Bunun yan etkilerini de görüyoruz, göreceğiz. Bütün bunlara kafa yoruyoruz. Dolayısıyla üretim planlamasının masa başında yapılmadığını, 3 yıllık süreler halinde özellikle sahadaki ziraat odaları, ticaret odaları, üniversiteler, o ildeki, o bölgedeki önder çiftçiler, bu konuda karar verebilecek kimler varsa bitkisel üretim için söylüyorum. Özellikle ürün desenleri suyu merkeze alan bir şekilde belirleniyor. Bu değişmez bir kural değil. Konuşmalarda da söylendi son dönemde bazı ürünlerin tarlada çürüdüğü. Neden? Çünkü lokal yağışlar orada çok olmaya başladı. Artık o ürün desenini götüremezsiniz. Dolayısıyla bununla ilgili de arkadaşlarımız her yıl gözden geçirmelerini yıl boyu içerisinde yapıyorlar. Burada ben özellikle sizlerin desteğini istirham ediyorum. Çünkü üretim konusuna sadece bir bakanlık görevi olarak bakmamak gerekir. Bu ülkenin 86 milyon insanının ve onların evlatlarının geleceğine dair son derece önemli" diye konuştu.

Hayvancılık bölgelerinin belirlenmesinde hayvan varlığı, su ve mera kaynakları, iş gücü ile pazara yakınlık gibi kriterlerin esas alındığını Bakan Yumaklı dile getirdi. Yumaklı, kanatlı hayvan üretim bölgelerinin kuşların göç yolları ve kuş gribi riski göz önünde bulundurularak belirlendiğini aktararak, planlamada politika değişikliğine gidilmeyeceğini, ancak gerekli görülen detaylarda düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

"Gecikmeler tamamen bütçe metodolojisiyle alakalı"

Bakan Yumaklı, alan bazda destekleme yapıldığı ve desteklerin geç ödendiği yönündeki eleştirilere ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bu tamamen bütçe metodolojisiyle alakalı. Bir yılda iki kere bütçe yapmak gerekir ki bu bütçedeki bir sonraki ödemeniz gerekeni de bu yıla alasınız. Bu teknik bir konu. Bunu çözmek için 2022 yılında ben bakan yardımcısıyken başlattığımız, özellikle girdilerin ayni olarak verilmesiyle alakalı bir çalışma başlatmıştık. Bir yılda bunu uyguladık. Ayni olarak verilmesinin o kadar çok yan etkisi oldu ki hangi ile gitsem üreticiler artık 'Bundan vazgeçin kardeşim, istemiyoruz' dediler. Buna çözüm bulmak sadece bir yılda iki kez bütçe yapılmasıyla mümkün. Diyelim ki ekim ayında başlıyor bitkisel üretim ekimleri. Bunu bütçe onaylandığında, Meclisin Genel Kurulunun onayından itibaren, bir ocaktan başlayarak ödemek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. En fazla 3 ayın içerisinde bitirmeye çalışıyoruz. Geçen sene bu senenin başında biraz gecikti. Biliyorsunuz nisan ayında savaş başladı, Amerika'yla o gerginlik sebebiyle de birtakım gecikmeler oldu."

Tarıma gayrisafi yurt içi hasılanın en az yüzde 1'i oranında kaynak ayrılması gerektiğine dair tartışmalara değinen Yumaklı, bu oranı doğrudan destek ödemeleri olarak değil, tarıma sağlanan toplam kaynak kapsamında değerlendirdiklerini ve söz konusu oranın yüzde 1,17'ye ulaştığını söyledi.

"872 bin 405 üreticimize 676,8 milyar lira sübvansiyonlu kredi kullanıldı"

Yumaklı, tarımsal kredi bakiyesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Eylül itibarıyla 1 trilyon 650 milyar. Burada takipteki kredi 29,5 milyar. Toplamın oranladığımızda yüzde 1,79'u. Sübvansiyonlu kredilerde çiftçilerimizin geri ödeme oranı 2026 yılında yüzde 99,1. Çiftçimizin, üreticimizin ne kadar zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın borcuna karşı çok ciddi bir sadakati var. Sübvansiyonlu krediler bir yıl yüzde 25 faiz indirimiyle veya beş yıl yüzde 20 faiz indirimiyle taksitlendirilebiliyor. 872 bin 405 üreticimize 676,8 milyar lira sübvansiyonlu kredi kullanıldı. Burada bir şey geçti. Çiftçilerin aletine, ekipmanına, traktörüne haciz konuluyor diye. Böyle bir şey yok. Biliyorsunuz bunu yapılması yasal olarak da mümkün değil" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"Son 3 yılda tarımsal desteklerden yararlanan gençlerin sayısı yüzde 40 arttı"

Kırsal bölgelerdeki boşalmanın yalnızca Türkiye'ye özgü bir sorun olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Siyaseten ifade ediyoruz ama gerçekten bütün dünyanın baş belası. Çünkü modernitenin getirmiş olduğu yansımalar bunlar. Günün sonunda buna çözüm nasıl bulmamız gerekir? Hakikaten teknolojiyi kullanan, yeni üretim metodolojilerini ve verimliliği ve kaliteyi hedefleyen bir üretim bakışıyla bunları yapabilecek olan insanların olması gerekir. Özellikle üniversitelerimizde, ziraat fakültelerinde, veteriner hekimliklerde ve gıda mühendisliği bölümlerinde okuyan, daha doğrusu bizim bakanlığımızın konularıyla alakalı eğitim gören gençlerin, sadece bir KPSS sonrasında memur alımına değil, üretimin içerisinde olmaları için gayret ediyoruz. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Son 3 yılda tarımsal desteklerden yararlanan gençlerin sayısı yüzde 40 arttı. Kadın üreticilerin oranı da yüzde 12,7 arttı" açıklamasında bulundu.

Tarım arazilerinin kontrolsüz biçimde imara açılmasına karşı mücadele yürüttüklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, geçmişte kentlerin ortasında kalan kimi alanların artık tarım arazisi ya da mera olarak değerlendirilemediğine dikkati çekti. Yumaklı, tarım dışına çıkarılan arazi miktarının 2000'li yıllar öncesinde yıllık ortalama 117 bin hektar olduğunu aktararak, bu miktarın 40 bin hektara, 2017'den itibaren ise 15 bin hektara gerilediğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, Avrupa Birliği'ne yapılan ürün bildirimlerinde düşüş yaşandığının muhatapları tarafından da teyit edildiğini söyleyerek, Türkiye'ye geri gönderilen ürünlerin tamamının pestisit kaynaklı olmadığını vurguladı. Türkiye'de hektar başına pestisit kullanımının 2,2 kilogramla dünya ortalaması olan 2,5 kilogramın altında bulunduğunu aktaran Yumaklı, pestisit kullanımını azaltmak amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmalarını geliştirdiklerini, 13 üründe 15 ilde kalıntı eylem planı yürüttüklerini kaydetti.

Bakan Yumaklı, B-Reçete uygulamasının temelinde insan sağlığının korunmasının yer aldığını belirterek, sistemin ertelenmesi ya da kapsamının daraltılması yerine uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine odaklanılması gerektiğini dile getirdi. Yumaklı, Temmuz itibarıyla 81 ilde hayata geçirilen uygulama konusunda taviz vermeyeceklerini ifade ederek, üreticilerin yaşadığı sorunların çözümü için kendisine 7 gün 24 saat ulaşılabileceğini söyledi.

"Toprak Mahsulleri Ofisi 12,6 milyon ton ürün alımı yaptı"

Yumaklı, TMO'nun kredi kullanımı ve faiz yüküyle üretici ödemelerine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: "Toprak Mahsulleri Ofisi 12,6 milyon ton ürün alımı yaptı, bunun karşılığı 231,5 milyar lira ödedi. Vadesi gelmeyen üretici borcu 11,7 milyar. Ürün ödemelerini biz herhangi bir aksilik olmasın diye 45 güne kadar demiştik ama bu çok olay oluyor, bu iki oldu. Üçüncüsünü böyle yapmayacağız. 21'inci günde bunu ödeyeceğiz inşallah. Banka borcu 184,4 milyar. Yaklaşık finansman maliyeti 30 milyar. Üreticimizin elinde ürün kalmaması için devletin hazinesinin üstlendiği yük bu" dedi.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından komisyonda oylanan Bakanlığın 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporu ile Bakanlığa bağlı kuruluşların bütçe ve kesin hesapları kabul edildi.