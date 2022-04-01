Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı

01.04.2022 18:39
Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Sivaslılar Derneği Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Ali Toprak, beraberindeki iş insanları ile Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Sivaslılar Derneği Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Ali Toprak, beraberindeki iş insanları ile Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli Sivaslılar Derneği Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Ali Toprak, Öncü Grup Sahibi İş İnsanı Hasan Şahin, Muhsin Yazıcı, Ahmet Toprak ve Türk Telekom Bolu İl Müdürü Hüseyin Kırkpınar ile birlikte Ankara'da ziyaretler yaptı. Toprak ve beraberindekiler ilk olarak AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz ile bir araya geldi. Türkiye gündemine ilişkin güncel konuların görüşüldüğü ziyarette Toprak, AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz'a Zonguldak ile ilgili bilgiler verdi. Toprak ve beraberindekilerin daha sonraki durağı MHP Genel Merkezi oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç ve MYK üyesi Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'i ziyaret eden Toprak, kendilerine Zonguldak'ın genel sorunları, yapılması gereken ve atılması gereken adımları anlattı. Toprak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ı Kdz. Ereğli'ye davet etti. - ZONGULDAK

Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı
Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı
Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı
Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı
Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı
Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta gönüllü gençler, köy okulunun bakımını yaptı Zonguldak'ta gönüllü gençler, köy okulunun bakımını yaptı Yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi Yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi

Milliyetçi Hareket Partisi, Zonguldak, Ereğli, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 18:46:18. #1.13#
SON DAKİKA: Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement