Topuk Kanı Uygulaması Reddinde Artış - Son Dakika
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Politika

Topuk Kanı Uygulaması Reddinde Artış

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Özkan, topuk kanı uygulamasının reddinin 5 kat arttığını duyurdu.

30.01.2025 19:36
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Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Özkan: "Topuk kanı uygulamasının reddi önceki yıllara göre 5 kat arttı"

ANKARA - Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan, "Topuk kanı uygulamasının reddi önceki yıllara göre 5 kat arttı" dedi.

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, Ak Parti Aksaray Milletvekili başkanlığında 6. Kez toplandı. Komisyon, Sağlık Bakanlığı yetkilileri dinledi. Yetkililerin sunumu öncesi konuşan Aydoğdu, "Her gün değişiyor hayat. Biliyorsunuz, hayat en büyük devrimcidir, bütün her şeyi sonraya bırakabilir. Aliya, İzzetbegoviç'indir o söz "Hayat daima düşüncelerden birkaç adım önde gider." diye. Öngörmediğimiz durumlar, sorunlar çıkabilir. Yasalar genellikle hayatın içinden mevcuda bir çaredir ama yasaların da zaman zaman güncellenmesi gerekir. Meclis araştırma komisyonlarının bence en önemli faydalarından biri Meclisin ülke gündemini yasal olarak tanzim edebilmesidir. Bu açıdan dinliyoruz arkadaşlarımızı, bakanlıklarımızdan, ilgili birimlerimizden çalışmalarını bu çerçevede istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan zorunlu topuk kanı uygulaması hakkında bilgilendirme bulundu. Zorunlu topuk kanı uygulamasının hukuki olduğunu belirten Özkan, Anayasa Mahkemesi kararıyla; Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edilmediğine karar verildiğini söyledi.

"Topuk kanı uygulamasının reddi önceki yıllara göre 5 kat arttı"

Uygulamayı reddeden ailelerin, önce Bakanlık tarafından ikna edilmeye çalışıldığını aktaran Özkan, "İkna görüşmelerine rağmen halen reddediyorsa 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri talep edilmektedir. Maalesef ki son yıllarda retler önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat artmıştır. Bu artışlarda sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, internet sayfaları, sosyal medya aile grupları etkili olmuştur. Bu sayfaların paylaşımları incelendiğinde, ailelerin birçok sebeple topuk kanı vermeyi reddettiği görülmektedir. Bu sebeplerden bazıları topuk kanlarının yurt dışına kaçırıldığı, genlerimizle oynandığı, çocuklara hastalık damgası vurularak ömür boyu ilaca mahküm edildiği, yenidoğanın ruh ve beden sağlığı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğu, yenidoğan 28 günlük bebeklerin duyduğu acı ve ağrının gelişme geriliğine, beyin hasarına ve benzeri rahatsızlıklara sebep olduğu, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu, kanın topuktan alınmasının kısırlığa sebep olduğu, devlet tarafından para karşılığında yurt dışına satıldığı, yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı, yurt dışının alınan topuk izleriyle tüm bebekleri kayıt altına aldığı ve kayıtları kendi amaçları doğrultusunda kullandığıyla ilgili fikirler nedeniyle maalesef, retler artmaktadır" dedi.

Özkan ayrıca retlerin artışıyla ilgili Bakanlığın tarama programları konusunda bilgilendirme ve farkındalık eylem planı hazırlıkları başlattığını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Topuk Kanı Uygulaması Reddinde Artış - Son Dakika

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