Karadeniz'de deniz üzerine kurulacak üçüncü havalimanı Trabzon'a yapılıyor - Son Dakika
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Karadeniz'de deniz üzerine kurulacak üçüncü havalimanı Trabzon'a yapılıyor

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Karadeniz\'de deniz üzerine kurulacak üçüncü havalimanı Trabzon\'a yapılıyor
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Trabzon Yeni Havalimanı için şantiye kurulumuna başlandı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre mevcut tek pist artan trafiğe yetmediği için deniz dolgusu üzerine yeni bir havalimanı inşa edilecek. 100 milyon tonluk dolgu 6 bin metrelik mendirekle korunacak; 3 bin metre pist ile 110 bin metrekarelik, yılda 10 milyon yolcu ağırlayacak terminal yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanının Trabzon'da hayata geçirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, yeni havalimanının altyapı kapsamında şantiye kurulum çalışmalarına başlandığını açıkladı. Trabzon'un artan yolcu ve yük trafiğini karşılamak amacıyla yeni bir havalimanı inşa edeceklerini belirten Uraloğlu, "Mevcut havalimanımızın 2 bin 640 metre uzunluğundaki tek pisti ve tesisleri, artan yolcu ve yük trafiğinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle Trabzon'a daha yüksek kapasiteli, modern ve uluslararası standartlara uygun yeni bir havalimanı kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

DENİZE 100 MİLYON TON DOLGU

Trabzon Yeni Havalimanı'nın deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Ordu- Giresun ve Rize- Artvin havalimanlarının ardından Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen üçüncü havalimanını Trabzon'da hayata geçireceğiz. Yeni havalimanımızın altyapısı için denize 100 milyon ton dolgu yapacağız. Dolgu alanını deniz etkilerinden korumak amacıyla 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek inşa edeceğiz. Böylece yeni havalimanımızın pist, taksi yolu ve apron alanları için gerekli altyapıyı oluşturacağız" dedi.

3 BİN METRELİK PİST VE TAKSİ YOLU

Yeni havalimanının teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yeni havalimanımızda 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist inşa edeceğiz. Pistimize paralel olarak yine 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde taksi yolu oluşturacağız. Ayrıca bin 370 metre uzunluğunda, 155 metre genişliğinde apron ile 400 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde emniyet apronu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yeni pist ve apron alanlarıyla Trabzon'un hava ulaşım altyapısını güçlendireceklerini, yolcu ve yük taşımacılığı operasyonlarının daha emniyetli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

YILDA 10 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Projenin üstyapı tesislerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, yeni havalimanında yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası inşa edileceğini bildirdi. Uraloğlu, "110 bin metrekare büyüklüğünde yeni terminal binası yapacağız. Bunun yanı sıra toplam 65 bin metrekarelik teknik blok, hava trafik kontrol kulesi ve destek binalarını da hayata geçireceğiz. Yeni havalimanımızla Trabzon'un artan hava ulaşımı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Trabzon da zaten Havalimanı yok mu? Getirisi ne olacak ? Devasal bir Turizm mi var orada ? Yoksa Yurt dışına ihraç edilen yüzlerce Çeşit ürün mü üretiyoruz ? Zaten Karadenizin her tarafı tünel köprü yollar en iyi şekilde yapıldı. Başka havaalanları da yapıldı. Çok para harcıyoruz Trabzon'a...çok 1 1 Yanıtla
  • Serkan Basar Serkan Basar:
    2017 asgari ücret 1,647 tl =5 çeyrek altın 2026 asgari ücret 28,075 tl=2 çayrek altın Verrrr Mehteri 1 0 Yanıtla
  • tastekina061 tastekina061:
    Çokmu lazımdı bırılerı zengın olur maddı 10 mılyar dolar 0 0 Yanıtla
  • yusuf abi yusuf abi:
    turizmin başkenti alanya arasında otoban yok çevreyolu yok raylı sistem yok,deniz var ama denizyolu yok akıllı kavşak yok çavuş yedi bitirdi bölgeyi gören duyan yok ülkesinden uçakla 2 saatte gelen yabancı, 3 saatte oteline varamıyor. 120 kmlik yolu yazın 4, kışın 3 saatte 60küsur trafik lambası ile geçiyoruz, yolda hergün kaza ve ölüm var. yok mu bir vatan evladı, bir müslüman yok mu. 0 0 Yanıtla
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